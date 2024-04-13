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Адесанья: Дрикус четвёртый африканский чемпион в UFC

Адесанья: Дрикус четвёртый африканский чемпион в UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг Дрикуса дю Плесси и на тему возможного боя с ним в ЮАР.

«Я проложил ему путь к титулу. Без меня, одного из величайших африканских чемпионов, его бы здесь не было. Он четвёртый африканский чемпион в UFC. Но этот путь проложили ему мы.

Если наш бой состоится в ЮАР, то, конечно, я буду своим среди тех людей. Меня не волнует то, как меня встретят. Люди, живущие там, являются моими близкими. У меня намного больше знаний, которые связаны с культурой и историей Южной Африки. Гарантирую вам это. Люди в курсе этого. Когда мне представляется возможность прийти туда, то у меня есть понимание языка тела, танцев и всей атмосферы. Когда я окажусь там, люди узнают и скажут мне, что я их человек», — приводит слова Адесаньи портал Low Kick MMA.

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