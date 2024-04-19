«UFC этим отличается». Тренер сборной России высказался о проблеме мирового бокса

Тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв поделился мнением об отличиях ММА-промоушена UFC от мирового бокса.

«В этом UFC отличается. Они сводят всех, и чемпионов, и у них это всё быстро происходит. А в профессиональном боксе они могут дотянуть до определённого времени. Например, бой того же Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо. Когда Пакьяо был на пике, то Флойд его избегал. Когда Мэнни поизносился, то решили встретиться. Возраст у них одинаковый, но Пакьяо прошёл восемь категорий, у него были очень сложные бои, он побеждал именитых боксёров. Мейвезер как бы тоже, но я считаю, что с пиковым Пакьяо бой был бы другой. Поэтому я считаю, что надо почаще их сводить. Хотя бы расписать какую-то сетку. Но там же много вопросов к телевидению, один подписан на один канал, другой на ещё какой-то, а каналы не могут договориться между собой. Это же всё деньги, и немаленькие», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.