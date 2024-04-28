Чендлер: наш бой — это, возможно, последний раз, когда мы увидим Конора

Бывший трёхкратный чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер высказался по поводу своего соперника — ирландца Конора Макгрегора.

«Наиболее вероятный сценарий: я выйду и полностью разберу его, и, возможно, это будет последний раз, когда мы увидим бой Конора. Я не могу проиграть парню, который отсутствовал три года. Я не могу проиграть парню, которого списали со счетов. Я не могу проиграть парню, который сдался и спит на шёлковых простынях на своей яхте Lamborghini. Я не могу проиграть этому парню», — сказал Чендлер в подкасте The MMA Hour.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2013 году и в декабре 2015-го завоевал титул в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав бразильца Жозе Альдо. В ноябре 2016 года Макгрегор завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг), остановив американца Эдди Альвареса.