Каждому свое. Мета в регионах на квалификациях DreamLeague Major

Во время квалификаций на крупные турниры внутри регионов всегда развивается собственная мета. Команды учатся друг у друга, перенимают опыт и пытаются законтрить стратегии соперника. На отборах к DreamLeague S11 этот процесс совпал с освоением патча, которым профессиональным игрокам пришлось заниматься прямо во время квалификаций. И не удивительно, что в разных регионах выделились свои фавориты и любимчики среди персонажей.



Во много мета по миру свелась к десятку сильных героев: в пуле остались Tiny, Juggernaut, Sven и Lich, свое место в пиках закрепил Dark Seer, чуть больше сдали позиции Terrorblade и Phantom Assassin, уступив сцену усиленному Lifestealer. И, конечно, Earth Spirit, которому не страшны никакие нерфы. Но чем дальше вниз списка героев, тем больше можно заметить региональных особенностей. Статистика представлена по данным портала Dotabuff.

Китай

Oracle. Практически половина пиков и банов Oracle на квалификации стокгольмского мэйджора пришлись на китайский регион. Здесь его предпочитали использовать все три команды, прошедшие на на турнир, хотя бы пару раз. В общем, он вошёл в пятерку по количеству пиков за время региональных отборов.

Причём для китайского региона Oracle — герой первой стадии, которого берут раньше Dazzle, Shadow Shaman или Grimstroke. В течение игры он может выполнять сразу несколько функций. Во-первых, он позволяет керри не возвращаться на базу, чтобы восстановить здоровье. Во-вторых, в текущей мете китайцы используют его Fortune's End, чтобы удержать на месте быстрых керри без иммунитета к магии. Например, во второй карте Aster против Vici Gaming вражеский MK простоял в контроле 30 секунд за время тимфайтов. Ну и, наконец, ультимейт Oracle никогда не устареет.



Причём на популярность этого героя повлияла именно развивающаяся мета. Сам Oracle в патче 7.21 лишился 5 единиц скорости передвижения.

Юго-Восточная Азия

Undying. Кто, если не азиатские команды, знает толк в агрессии и быстрых играх? Наверное, поэтому их любимый Undying просидел в бане в 31 матче (столько же, сколько и Magnus). В пик ему удалось попасть всего пять раз, выиграл он из них дважды. Сила персонажа, как и всегда, заключается в мощном лайниге, позволяющем быстро разогнаться даже в мете, отошедшей от пушей. Команды из SEA с удовольствием дополняют «зомби» триплу в сложной. Позже в массовых драках за счёт правильно поставленной томбы он может замедлить не только вражеского керри, но и всю команду.

Puck. В SEA этот герой вошёл в первую десятку по популярности. В первую очередь он обеспечивал командам гибкость драфта. В SEA он с равной вероятностью мог отправиться или в мид, или на сложную линию, что позволяет капитанам брать его на ранней стадии драфта. Mineski и TNC в своих пиках предпочитали отдавать Puck мидеру, а BOOM ID — оффлейнеру. Его способности позволяют без проблем расправляться с волной крипов, а учитывая, как игра всё чаще заходит в позднюю стадию, его талант на дополнительное золото становится всё более привлекательным.

СНГ

Razor. Пока все жаловались на то, что Razor бесполезный герой, он медленно вошёл в мету в СНГ. В регионе он 18 раз попадал в пики, став самым популярным персонажем, и закончил отборы с винрейтом более 60%.



Каждый раз, когда мета приходит к милишным героям, которые окружают тебя со всех сторон, команды вспоминают о Razor. Бегающие вокруг Sven, Lifestealer и CK позволяют набрать достаточно урона для драки. Его лайнинг стал сильнее за счет небольшой детали — ластхит на Razor сделали немного проще и комфортней. Он и раньше был не самым удобным соперником на линии, особенно для героев с ближней атакой, но теперь сам IceFrog велел опробовать его в бою.



Особое внимание на Razor в регионе обратили Natus Vincere и Old but Gold. За время квалификаций Magical сыграл на нём 8 матчей, из которых 6 раз команда одержала победы.

Европа

Кeeper of the Light. Ни один регион не полюбил KotL так сильно, как Европа. В 88% матчей он попадал в пик или в бан. В своих матчах «котёл» набрал почти 60% винрейта и перевернул немало драк. По популярности он обогнал и Lifestealer, и Tiny, и вездесущего Dark Seer. К нему обращалась практически каждая команда европейской квалификации. А, например, в Китае про него не вспомнили ни разу.

Конечно же, в первую очередь эффект производит его Will-o-Wisp. Способность может полностью перевернуть драку, если соперники не успеют включить BKB или другой иммунитет к магии, сбить телепорт или просто работать в качестве контроля. «Лампочка» отвлекает на себя внимание не только за счет своей механики, но и потому что кому-то из героев приходится сосредоточиться на её уничтожении.



Текущая сборка KotL полностью строится вокруг ультимативной способности. Сначала они собирают Force Staff, чтобы не попасть под фокус, а затем покупают Refresher и используют заклинание в драке дважды. Опытные игроки на KotL делают это так, чтобы у соперников вообще отсутствовало время на убийство «шара» или попытку бегства. Конечно, эту стратегию контрит популярный Lifestealer, но пока он бьет Wisp, он теряет драгоценное время.



К тому же его талант на дополнительный опыт переместился на 10-й уровень, что позволяет ему обгонять по этому показателю даже керри в середине игры. Немного драк, три убитых Рошана — и в финальной драке минуте на 40 вас ждёт KotL 25 уровня с тремя ультимейтами.

Shadow Demon. Ещё один герой, возвращающийся в мету при первых появлениях Lifestealer и керри-Sven. Его ультимейт, который всегда используют, чтобы кайтить тяжеловесных кор-героев, принес ему 26 пиков в квалификации, 16 из которых пришлись на Европу и СНГ. Но именно европейский регион возвел SD в абсолют и сделал не только полезным саппортом, но и кор-героем.



OG использовали Shadow Demon в качестве мидера, намереваясь быстро заканчивать игры, но реализовала этот пик только один раз. The Real Deal рискнули чуть меньше — и отправили SD в сложную линию. Оттуда герой, доставляющий особые проблемы Terrorblade и Luna, принёс команде быструю победу над Vega Squadron.

Северная и Южная Америка

Phoenix. Всего 7 из 34 пиков этого героя пришлись не на американские регионы. В Северной Америке ему даже удалось попасть в десятку по популярности и разделить строчку с Grimstroke, но при этом набрать на 10% больше побед. J.Storm настолько высоко оценила этого персонажа для своих стратегий, что брала его в первой стадии, оставляя сопернику всех метовых керри.



Phoenix — отличный герой для американского региона, где саппорты-пятерки редко имеют лишнюю копейку в кармане. В руках March он приносил победы J.Storm с GPM едва за 2000 и двумя Bracers в закупе. При этом за время игры он наносил не меньше урона, чем Fear на четвертой позиции. Во-первых, против Phoenix некомфортно стоять на линии, особенно когда он в трипле. Во-вторых, его ультимейт в сочетании с популярным KotL или любым другим контролем эффективен даже против Lifestealer. А поднабравшие к поздней стадии силовики, получившие бонусное здоровье после обновления, стали только лучше плавиться под его Sun Ray.

Уже по квалификациям в Северной Америке было видно, как постепенно мета становится универсальной. Играя последними, американцы собирали самые эффективные идеи с других регионов, добавляя некоторые детали. Сейчас у команд будет всего пара дней на переосмысление меты — и нужно будет вступать в новый бой, теперь уже за квоты на майнор.