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Фрейя Аллан просит фанатов «Ведьмака» дать Лиаму Хемсворту шанс — он заменит Генри Кавилла

Фрейя Аллан просит фанатов «Ведьмака» дать Лиаму Хемсворту шанс — он заменит Генри Кавилла
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Совсем недавно стартовали съёмки четвёртого и пятого сезонов «Ведьмака» от Netflix, в которых главную роль исполнит Лиам Хемсворт. Звезда «Голодных игр» пришёл на замену Генри Кавиллу, который играл Геральта из Ривии на протяжении трёх сезонов подряд.

Исполнительница роли Цири — Фрейя Аллан — прокомментировала ситуацию вокруг Хемсворта, которого фанаты сериала заранее невзлюбили из-за увольнения Кавилла. Девушка попросила зрителей дать актёру шанс: по её мнению, тот очень старается соответствовать образу своего персонажа даже в столь непростой ситуации.

Я не хочу говорить за него, но, судя по тому, что я видела, он действительно выкладывается на полную. Он много тренировался до старта съёмок. Честно говоря, мне его жаль, потому что фанаты могут быть очень агрессивными, и это не идеальная ситуация, чтобы брать на себя чужую роль. Но мне очень интересно увидеть, что он сможет привнести. И он такой приятный парень. Я просто надеюсь, что люди дадут ему шанс.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, его не стоит ждать раньше 2025 года.

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