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«Министерство неджентльменских дел» выйдет в кинотеатрах и на Кинопоиске 13 мая

Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в России 13 мая
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«Кинопоиск» объявил, что фильм «Министерство неджентльменских дел» режиссёра Гая Ричи всё же выйдет в российских кинотеатрах. Это состоится уже 13 мая — одновременно с этим днём лента также выйдет в собственном онлайн-кинотеатре компании.

Ранее картина должна была выйти в российском прокате 25 апреля, однако премьеру отложили на неопределённый срок из-за того, что Министерство культуры РФ не выдало ленте прокатное удостоверение на анонсированную дату.

Действие фильма разворачивается в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).

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