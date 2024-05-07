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Главную роль в сериале «Бегущий по лезвию 2099» сыграет Мишель Йео

Главную роль в сериале «Бегущий по лезвию 2099» сыграет Мишель Йео
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Как сообщает издание Variety, главную роль в грядущем сериале «Бегущий по лезвию 2099» сыграет Мишель Йео, известная по «Всё везде и сразу». Съёмки шоу должны стартовать уже в ближайшее время.

Сюжет продолжения культовых фантастических фильмов всё ещё держится в секрете, однако инсайдеры сообщают, что Йео сыграет персонажа по имени Олвен. Это репликант, который находится в стадии завершения своего существования. Шоураннером проекта выступит Силка Луиза, известная по «Сияющим». В производстве также участвует создатель оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт, а за сюжет отвечает сценарист «Логана» Майкл Грин.

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущего по лезвию 2049» режиссёра Дени Вильнёва. У сериала пока нет синопсиса, остального актёрского состава и хотя бы примерной даты выхода. Судя по всему, шоу не стоит ждать раньше 2025 года.

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