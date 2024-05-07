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«Мы слегка пострадали, но вернёмся сильнее»: босс Marvel о проблемах студии

«Мы слегка пострадали, но вернёмся сильнее»: босс Marvel о проблемах студии
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Один из руководителей Marvel Studios Луи Д’Эспозито в интервью Empire, посвящённом скорому релизу фильма «Дэдпул и Росомаха», признал проблемы в супергеройской киновселенной.

Говоря о том, что «Дэдпул 3» станет единственным фильмом Marvel в этом году, он назвал времена тяжёлыми, но сохранил оптимизм.

Но если бы мы просто остались на вершине, это было бы худшее, что могло с нами случиться. Мы слегка пострадали, но мы вернёмся сильнее.

Босс Marvel также видит проблему в том, что упор делался в сторону количества, а не качества.

Может быть, когда делаешь слишком много, то немного рассеиваешь внимание. Мы больше не собираемся этого делать, мы усвоили урок. Возможно, два-три фильма в год и один-два сериала, не больше.

В свою очередь, Кевин Файги заявил, что для него текущее положение дел кажется комфортным.

Приятно иметь возможность сплотиться вокруг одного проекта в этом году. Знаете, мне гораздо комфортнее быть аутсайдером. Я предпочитаю иметь возможность удивлять и превосходить ожидания.

Он также отметил, что прошлый год «не был идеальным» для Marvel.

Ранее стало известно, что теперь студия будет выпускать максимум три фильма и два сериала каждый год.

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