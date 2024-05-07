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Вышел трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» — премьера в России 26 сентября

Вышел трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» — премьера в России 26 сентября
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Французская кинокомпания Pathe представила полноценный трейлер фильма «Граф Монте-Кристо». Картина выйдет в прокат уже 28 июня — до России лента официально доберётся спустя три месяца, 26 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

«Граф Монте-Кристо» расскажет историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»). Режиссёрами ленты выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, известные по недавней дилогии «Три мушкетёра».

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