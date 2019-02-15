В FIFA 19 появились новые легендарные карточки. Очень много

За последние пару месяцев EA Sports забросала игроков в Ultimate Team россыпью разнообразных разноцветных карточек. Сначала фанаты открывали паки, чтобы выловить игроков из команды года, затем охотились за молодыми звездами (Future stars), затем — за лучшими игроками первой половины сезона, но разработчики и не думают сбавлять темп.

15 февраля в FIFA 19 появятся улучшенные карточки кумиров прошлого с обновленными показателями, которые будут доступны ограниченное время в игре. Каждая из них будет посвящена какому-то знаменательному моменту в карьере футболиста.



В команду легенд попали не все лучшие игроки прошлого, представленные в FIFA 19, но это и понятно. Выпуская разноцветные карточки вот уже месяц, EA Sports преследует две цели — конечно, заработать, а также заметно расширить пул виртуальных футболистов, которыми будут пользоваться игроки в FIFA 19. Именно поэтому в новой «легендарной» команде нет зубастика Роналдо, Пеле, Марадоны и даже Льва Яшина. Они и так хороши, им улучшения не нужны.



Мы выбрали семь ярких карточек из новой легендарной команды. Вот они:

Динамическая карточка Роберто Баджо посвящена его потрясающей игре на ЧМ-1994, который, впрочем, для него закончился трагично:

Другой легендарный итальянец Алессандро Дель Пьеро получил карточку в честь игры на ЧМ-2006:

Скоростной француз Тьерри Анри времен лучших сезонов за лондонский «Арсенал»:

Эмманюэль Пети — прямиком из победного для Франции финала ЧМ-1998:

Марко ван Бастен как герой другого великого финала — ЧЕ-1988 года против сборной СССР, в котором он забил тот самый знаменитый гол Дасаеву.

Стивен Джеррард изсамых триумфальных сезонов за «Ливерпуль»:

И, конечно, Джордж Бест — просто потому что он лучший.

Но это не все игроки из легендарной команды, вот она полностью:

Игроки появятся в FIFA 19 15 февраля в 21:00 по московскому времени.