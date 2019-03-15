Дышите глубже, господа! Что такое тильт в киберспорте и как с ним бороться

«Да он в тильте!» — в соревновательной игре это звучит как приговор. Ошибки, странные решения, агрессивное поведение принято объяснять страшным словом на букву Т. Борьба с тильтом в глазах зрителей становится самой важной задачей киберспортсмена наравне с разработкой стратегий и тренировками личного исполнения. Игрока Keen Gaming.Luminous по Dota 2 даже выгнали из команды за это. Но что подразумевает под собой такое состояние? Как с ним бороться? И можно ли не тильтовать вообще? Разбираемся вместе со спортивными и киберспортивными психологами.

Тильт — это нормально

По одной из версий само слово тильт (от англ. tilt) для обозначения психологического состояния появилось в обиходе среди любителей игровых автоматов. Знакомый нам по компьютерной версии пинбол тогда стоял в различных клубах и увеселительных заведениях. Игроки, разозленные тем, что шарик летел не туда в прямом смысле наклоняли (tilt) автомат, чтобы направить его в нужную сторону. Чаще всего это приводило к тому, что человек терял контроль не только над собой, но и над игрой. Потом в подобные игровые автоматы добавили функцию «антитильта», которая в случае наклона блокировала рычаги. С огромной светящейся надписью TILT игрок терял шансы на успех.

Широкую известность этот термин приобрел, когда появился в активном словаре игроков в покер. Здесь словом «тильт» обозначают состояние гнева и злости, вызванное неудачей или серией поражений. В совместном исследовании ученые психометрической лаборатории и института компьютерных разработок Кэмбриджа вместе с когнитивными психологами из Университета Хельсинки выяснили, что тильт игроков в покер напрямую связан с чувством несправедливости.

«Другими словами, это состояние психологического гнева: поражение из-за неудачи воспринимается как несправедливость, что заставляет игрока применять агрессивные стратегии ради мести (чтобы добиться справедливости), что, в конечном итоге, заканчивается разочарованием в себе и концентрации на потерянных ресурсах», — утверждают ученые.



Чтобы изучить, что именно влечет за собой возникновение тильта, ученые попросили профессиональных игроков в покер проанализировать свое состояние в течение игровой партии, а затем следили за рациональностью, обоснованностью и эффективностью принятых ими решений в игре. Оказалось, что больше всего негативных эмоций у игроков вызывали поражения в выигрышных ситуациях. Например, когда математические шансы на победу составляли 90 и больше процентов, но заканчивалась партия неудачей. После таких поражений процент ошибок поднимался на 30-60% в зависимости от опытности испытуемого.

С развитием киберспорта покерный термин перекочевал в новую сферу. Здесь он пришелся как нельзя кстати, ведь по данным исследований спортивных психологов, нервное напряжение в первую очередь отражается на выполнении сложных действий и интеллектуальных функциях. То есть спортсмены, испытывающие состояние, близкое к привычному нам тильту, не столько начинают медленнее бегать или становятся слабее, сколько принимают неверные решения и утрачивают пластичность, свойственную им в спокойной обстановке.



«Тильт — это реакция на изменение привычного хода вещей, какого-то наработанного стереотипа, — разъясняет Александр Кузнецов, спортивный психолог, работавший со сборными России в разных дисциплинах, а сейчас сотрудничающий с киберспортивными командами. — Игрок привык, что после определенного набора действий он получает установленный результат. Но если исход получается другим, возможны различные развития событий. Это может быть реакция физического характера — он начинает волноваться и переживать. Или мыслительного характера: «А правильно ли я все сделал?» Любое из этих последствий сопровождается негативными эмоциями, которые влекут за собой фатальные ошибки в исполнении».



Тильт возникает тогда, когда что-то происходит не так, как вы привыкли. На тренировке вы отработали драфт, который уничтожает соперника за 15 минут, а в официальной игре не смогли выиграть ни одну линию — тильт. Придумали, как разыграть комбо в Hearthstone, а в последний момент не зашла нужная карта — тильт. Готовили выход на B, а попали в ловушку соперника — тильт. Все, что внезапно выходит из-под нашего контроля и не вписывается в рамки заготовленных планов, вызывает у человека негативную реакцию. А когда разрушается привычный нам ход вещей, мы тратим лишние ресурсы и энергию, чтобы выстроить новую стратегию поведения.



Итак, что же происходит в голове человека, когда он находится в состоянии тильта? Нейробиолог Джозеф Леду и психолог Дэниел Гоулман предположили, что во время стрессовой ситуации люди в первую очередь реагируют на эмоциональном уровне, а только потом подключают рациональное мышление. Специалисты в области психологии назвали это “захватом миндалины”, отсылая к миндалевидному телу, части мозга, которая отвечает за сильные эмоции, в том числе страх. В первую очередь, она помогает человеку мгновенно реагировать на внешнюю угрозу.



Например, вы увидели в чаще леса медведя и испугались. Скорее всего, вы еще не успели обдумать, что это медведь, он сильный и страшный, надо как-то избежать опасности. А миндалевидное тело уже дало команду бежать или сражаться. На деле мозг отправляет одинаковые сигналы об опасности и в миндалевидное тело, и во фронтальную кору, которая отвечает за осознанные решения. Но центр реакции на стресс действует в этой ситуации быстрее и просто перекрывает сигналы фронтальной коры.

Логично, что лузстрик в Dota 2 выглядит ну совсем не так страшно, как голодный медведь. Однако наш мозг не всегда может с легкостью различить реальные угрозы и поддельные, особенно когда они возникают перед нами внезапно. Потому миндалевидное тело запускает все тот же механизм эмоциональной и зачастую агрессивной реакции. И точно также как мы убегаем от медведя, мы просто ливаем из игры.



Как утверждают психологи, у тильта есть две стороны. Первая зависит от работы мозга и влияет на осознанность и обдуманность решений игрока. Сначала эмоции захватывают киберспортсмена, а затем тильт заставляет его излишне фокусироваться на деталях и конкретных действиях. Большинство решений в спокойном состоянии игрок принимает практически бессознательно. План действий давно отложился у него в голове: дать стан при приближении соперника, кинуть дымовую гранату в нужный дверной проем. Но когда его мозгом овладевает нервное напряжение, игрок начинает обдумывать и оценивать каждое свое действие. Психологи сравнивают это с умением ходить. На самом деле, это не такая уж простая задачка для нашего тела, однако оно легко с ней справляется. Но стоит вам начать размышлять о процессе, обдуманно ставить ногу под нужным углом — недолго и до падения. То же самое и с компьютерными играми.



Однако дело не только в психологическом, но и физическом состоянии киберспортсмена. Как объясняет Александр, у каждого игрока существует оптимальное состояние, в котором он способен показывать свой максимальный результат. Этот оптимум состоит из множества разнообразных факторов, вроде скорости реакции, уровня концентрации, пульса и даже температуры тела. Тильт может повлиять на каждый из этих критериев.

Психологи Нгуен Зуй Фата и О. В. Дашкевич в статье «Психическая напряженность спортсмена как фактор результативности стрельбы» рассмотрели, как успешность выстрелов сказывалась на физических показателях.

Когда им удавалось попадать в цель, максимальное кровяное давление не изменялось, частота сердечных сокращений повышалась до оптимального уровня. Но в условиях неудач все показатели резко поднимались: подскакивало давление, сердце билось на 35% быстрее, что увеличивало тремор. Вряд ли кому-то из игроков нужны трясущиеся руки.



«Из-за снижения концентрации игрок будет чаще отвлекаться. Из-за снижения скорости реакции не успевать совершать нужные действия. Все это продолжит разрушать привычные стереотипы поведения, к которым игрок был приучен во время тренировок. Ему приходится придумывать и создавать что-то новое, тратя на это ресурсы и время. А это снова ведет к снижению внимания и концентрации и увеличению количества ошибок», — рассказал Александр Кузнецов.

Однако источником тильта является не только сама ошибка или нарушение привычного стереотипа. Как утверждает Ольга Морозова, научный сотрудник Института психологии РАН и Московского центра исследования видеоигр, здесь замешана еще и оценка происходящего. В психологии это явление называют «когнитивной ошибкой» — неверной оценкой вещей из-за особенностей работы мозга.



«1. Мозг не способен следить за всем вокруг. Играя матч, ты сконцентрирован на своих действиях и лишь иногда замечаешь действия товарищей. Твой тиммейт может драться как лев, но волей случая попадется тебе на глаза именно в тот момент, когда глупо ошибется. К сожалению, твой мозг сразу сделает вывод, что этот человек всегда так играет.



2. Мозг заточен всегда делать выводы в твою пользу. Ты преувеличиваешь собственные достижения и преуменьшаешь достижения других. Факт, что товарищ убил противника, быстро стирается из твоей памяти.



[...]



3. Когда ты побеждаешь, ты объясняешь это внутренними причинами («я скилач», «я постарался»); если проигрываешь, во всем виноваты обстоятельства («не повезло», «тиммейты дураки»). Так мозг пытается сохранить тебе самооценку. Об окружающих он, впрочем, не заботится. Ошибки тиммейтов он сразу объясняет внутренними причинами («они — нубы»), слово «удача» отсутствует в его словаре», — утверждает Ольга в заметке «Почему мои тиммейты — раки?» для проекта «Игрология».



Чувство несправедливости, нервозность, концентрация на том, что раньше делал бессознательно и четко, — все это в совокупности заставляет игрока совершать все новые и новые ошибки. И чем быстрее он выберется из этого порочного круга, тем скорее снова увидит результат своих усилий.

Тильтуют все!

«Негативные события и неудачи будут провоцировать негативные эмоции — этого не избежать. Невозможно отключить реакцию своего мозга и организма на происходящее вокруг него. Значит, и полностью избежать тильта невозможно. Так что в психологии если и говорят об этой проблеме, то в ключе работы с этим состоянием и последствиями, а не его предотвращении», — объясняет Ольга Морозова. Однако кто-то более подвержен влиянию этого состояния, а кому-то удается взять себя в руки намного быстрее. И факторы кроются как в нашей физиологии, так и психологии.



«Игроки-подростки (11-16 лет) гораздо активнее жалуются на товарищей по игре и получают больше жалоб в ответ, чем игроки постарше (22-26)», — выделила Ольга в своей статье «Почему школьники ведут себя агрессивно в соревновательных играх». — «Ситуация улучшается постепенно по мере взросления. Взрослые игроки почти не жалуются на товарищей, зато щедро награждают их».

Группа ученых колледжа Уэилл Корнелл Медикал в Нью-Йорке в 2006 году исследовала развитие мозга подростков. Специалисты в области психологии развития пришли к выводу, что лобные доли мозга, отвечающие за самоконтроль человека и принятие решений, созревают медленнее, чем структуры, в которых возникают эмоции. Именно поэтому подросткам может быть сложнее подавлять негативные реакции и контролировать процесс игры.



Айроз Думонтейл из Института когнитивной нейронауки Лондона в 2010 году опубликовала статью, в которой рассмотрела, как с возрастом меняется способность детей и подростков сопереживать и опознавать эмоции по поведению человека. Исследователь пришла к выводу, что доли мозга, отвечающие за сопереживание, развиваются полностью только к 16-19 годам.



«Юные игроки намного менее проницательны, чем взрослые. Им сложно учесть контекст действий других игроков, и они часто видят желание уязвить там, где его нет. Например, они быстро приходят к выводу, что другой игрок намеренно помогает вражеской команде, когда на самом деле тот просто ошибается. Оценки даются им еще сложнее из-за того, что они не видят лиц товарищей по игре и часто не слышат их интонаций», — разъясняет результаты исследования Ольга Морозова.

Однако больше всего на устойчивость к тильту влияет ваш опыт столкновений с подобными стрессовыми ситуациями. По словам Александра Кузнецова, у каждого игрока есть определенный «коридор оптимальности». Это те показатели психологического и физического состояния, в котором киберспортсмен или любитель может добиваться максимальных результатов и адекватно реагировать на ситуацию. Изначально этот «коридор» у всех разный, все зависит от человека. Но главная задача тренера и его подопечного — постоянно расширять диапазон, в котором игрок не даст волю чувствам и не поддастся влиянию эмоций.



Опытные игроки меньше подвержены тильту не столько в силу своего возраста, сколько благодаря тому, что уже бывали в подобных ситуациях на тренировке или официальном матче. Там, где мозг неопытного игрока впадает в панику и ищет выход из проблемы, у «старичка» уже заготовлен стереотип поведения, который он может реализовать также просто, как и любой другой.

Сделай паузу

«Бояться можно, главное — не бояться самого страха. Сам тильт никак на тебя не повлияет, если ты знаешь, как быстро с ним справиться. Если ты знаешь свои триггеры, чувствуешь, что отвлекся и что-то изменилось как физиологически, так и психологически, ты всегда можешь отреагировать и максимально уменьшить влияние тильта», — утверждает Кузнецов. Полностью избежать тильта вряд ли получится, но всегда можно уменьшить его влияние на игровой процесс и принятие решений.



В арсенале психологов и тренеров множество приемов и техник, однако главный совет, который дает каждый из них — признать, что ошибки случаются. Если в этот раз что-то не получилось, то это не значит, что нужно менять стратегию поведения, переучиваться или вообще бросать игры. Прокастом на Invoker может промазать даже Miracle, а Arteezy и вовсе все время ловят и убивают во время фарма. От этого никто не застрахован. Но если процесс самокритики уже не остановить, то стоит направить его в другое русло.

«Необходимо перевести фокус с конкретной ошибки на конструктивный формат: что я должен делать сейчас? Все попытки бороться с навязчивыми мыслями, идеями о том, что я не в лучшей форме, даже не столько обречены на провал, сколько наоборот еще больше раздуют эту проблему. В любой ситуации имеет смысл думать не о причинах поражения или смерти в игре, не фиксироваться на прошлом, а концентрировать внимание на будущем. Для того, чтобы перевести фокус, у вас наверняка есть немного времени. Например, в этот момент вы сидите в таверне или у вас перерыв между раундами. 80% своего внимания стоит уделять размышлениям о том, как выйти из сложившейся ситуации и каковы мои ресурсы. И только 10-20% оставлять на разбор ошибок, чтобы это отношение не стояло во главе угла. Нужно думать о том, что я могу сделать в этой ситуации, а не почему я в нее попал», — советует Александр Кузнецов.



Но что если контролировать себя не выходит, и эмоции уже берут верх над рациональным и сознательным? Ольга Морозова в таком случае советует взять паузу, чтобы напомнить себе, что вы начали терять контроль. Все, что произойдет дальше — это тильт, влияние которого нужно максимально уменьшить.

«Как напомнить себе об этом? Нужно придумать какую-то фразу, которую должна прийти вам в голову как только вы заметили, что начали тильтовать. Придумайте что угодно. Это может быть: «Возьми себя в руки» или «Баба Тоня готовит хороший борщ» — все равно. Главное, натренируйте, чтобы эта фраза возникала в голове автоматически. Она должна напомнить вам, что у руля должны быть вы, а не тильт», — цитирует Ольга игрока в Overwatch Shikimuri.



Теперь, когда вы осознали, что теряете контроль, нужно взять паузу, чтобы перезагрузиться. Для этого вы должны сделать любое движение, которое вы не используете в обычной жизни или игре. Например, постучать по столу. Или заставить своего героя сделать несколько оборотов вокруг себя. Это будет действие, которое контролируете лично вы, а не ваши эмоции, а значит вы снова встанете у руля своего сознания.



Если же у вас есть возможность дать себе паузу уже между играми, то психологи советуют не только не торопиться с поиском следующей игры и прервать этот порочный круг, а даже встать и выйти из комнаты. Хотя бы за стаканом воды или небольшим перекусом. Достаточно будет даже посмотреть в окно и подумать о чем-то отвлеченном.



«В любом случае нужно переключиться, отвлечься от атмосферы, которая связывает вас с негативным опытом. Для киберспортсмена — это сцена. Для любителя — игровая комната. Так вы позволите себе перезагрузиться, вернуться в правильные ощущения и состояние, отвлечься от негатива и деструктива. В этой ситуации нужно дать нервной системе отдохнуть от типичности действий. В первую очередь для того, чтобы дать отдых нервным путям, которые реализуют игру и стереотипы поведения. Пауза позволяет восстановиться всем медиаторам и ресурсам, которые занимаются реализацией игровой деятельности», — объясняет Александр.

Для каждого игрока и каждой ситуации может требоваться разной продолжительности паузы. Если вы проиграли одну карту и почувствовали, что начали тильтовать, вам может хватить перерыва в несколько минут. После крупного поражения на турнирах киберспортсменам может потребоваться до нескольких дней каникул, чтобы привести себя в рабочее состояние. В этом случае, если есть возможность, лучше не форсировать события. Накапливаемый стресс и тильт будут отражаться на исполнении только сильнее и повлекут за собой новые и новые ошибки и проблемы.

Дышите глубже, господа

Что мы чаще всего слышим от друзей или знакомых, когда тильтуем? «Сделай пару глубоких вдохов». В момент нервного напряжения такой совет может показаться глупостью. Ну как может парочка вдохов успокоить разбушевавшееся море нервов? Но на практике это один из самых эффективных способов вывести себя из подобного состояния. И дело не только в том, что в этот момент игрок также берет паузу и отвлекается от игры.

Испытывая нервное напряжение, человек напрягается и физически. Игроки чувствуют напряженность в мышцах шеи и спины, вертятся на одном месте. Стресс и негативные эмоции, как доказано исследованиями, отражаются на пульсе и кровяном давлении. Поэтому психотерапевты предлагают использовать обратную связь «мышцы – нервное напряжение», то есть снять напряжение физическое, чтобы уменьшить нервное.



Дыхание в этом принципе — один из главных помощников. Как объясняет Александр, игроки могут использовать практики ночного и дневного дыхания. Первое используется для успокоения нервной системы, так мы дышим, когда спим: это легкий вдох и продолжительный спокойный выдох.



«Это обуславливается тем, что на выдохе пульс понижается. Если мы хотим расслабиться, мы дольше выдыхаем, за счет чего снижаем общее возбуждение организма. Если мы хотим выйти из состояния апатии и расслабленности и прийти в состояние борьбы, то нужно дышать в дневном формате. То есть делать долгий вдох и мощный короткий выдох», — заключает Александр Кузнецов.



Эффективность простых дыхательных упражнений в стрессовой ситуации уже давно была доказана ведущими спортивными психологами. По данным исследования А. А. Виру в 1962 году, на первенстве СССР по баскетболу количество удачных штрафных бросков после выполнения 1–2 глубоких выдохов достигала 68% (против 54% без использования этого приема).

Впрочем, ограничиться парой вдохов или просто забить на игру может позволить себе только любитель. Профессиональным киберспортсменам во время напряженных матчей может быть недостаточно только дыхательных упражнений. Во время подготовки к соревнованиям и в критические моменты между картами психологи предлагают им использовать аутогенные тренировки. Своеобразное самовнушение, но сделанное в правильном состоянии и основанное на многолетнем опыте психологов. Изначально немецкий врач Иоганн Шульц начал применять подобные техники в качестве лечебного метода при невротических и соматоформных.

Но в облегченной версии эта терапия помогает и просто справиться с излишним напряжением. Обучение этой терапии может занять несколько недель, но начинается она с очень простых упражнений: игроку необходимо лечь, расслабиться, почувствовать тяжесть в руках и ногах, параллельно нормализуя дыхание. Как утверждал доктор Шульц, в таком состоянии человек становится намного более внушаем, в том числе и для самого себя. Так что простые фразы «я спокоен» будут куда эффективнее.



Наряду с аутогенной тренировкой известна система саморегуляции Э. Джекобсона – «прогрессивная релаксация» (расслабление). Джекобсон обнаружил, что при ярких эмоциях у человека напрягаются скелетные мышцы. Так что чтобы снять нервное напряжение и прийти в стабильное состояние, нужно заняться их расслаблением. Следом за ним канадский ученый Л. Персиваль предложил соединить несколько методов и сочетать дыхание с расслаблением мышц. Делая задержку вдоха на фоне напряжения мышц, а затем спокойный выдох, сопровождаемый расслаблением мышц, можно снять чрезмерное волнение.



На таком же принципе построен контроль речи. Если обычно вы говорите размеренно и спокойно, а вдруг в игре начали тараторить, кричать или проглатывать слова, это может быть показателем нервного напряжения. Чтобы вернуться в спокойное и оптимальное состояние нужно просто проследить за своим темпом речи, скорректировать его — и тем самым снять лишние напряжение.



Ну а чтобы окончательно добить тильт нужно просто… улыбнуться! И дело не только в положительных эмоциях. При стрессе и нервном напряжении вместе со всем телом напряжены и мимические мышцы. Чтобы их расслабить, психотерапевты советуют улыбнуться. Вслед за этим снижается и нервное напряжение и раздражение. Да и вряд ли соперникам захочется увидеть, как вы улыбаетесь после поражения. Может, теперь тильтанут они?

Относитесь проще — и тильт к вам не потянется

Ни игрок-любитель, ни профессионал не может избежать ситуаций, когда он тильтует из-за неудачи или поражения. И чтобы не приходилось прибегать к экстренным мерам, стоит уделить внимание своеобразной «профилактике».



Основой арсенала профессионального киберспортсмена становятся тренировки. Как утверждает Александр Кузнецов, самые эффективные из них — те, что максимально приближены к обстановке официальных матчей. Таким образом у игрока заранее будут наработаны стереотипы поведения, которым будет следовать игрок, не испытывая лишнего стресса. Задача профессионального игрока не только избежать тильта, но и уметь максимально эффективно работать даже в стрессовой ситуации. Например, о подобных практиках рассказывал Себастьян 7mad Дебс, когда занимал позицию тренера OG. Тогда они с Талем Fly Айзиком буквально репетировали разнообразные сложные ситуации в драфтах, а задачей наставника команды было загнать в угол капитана. Вместе они прорабатывали способы выхода из ситуации, а во время официальных матчей уже использовали наработанные модели.



Помимо привычных практик киберспортивные психологи прибегают и к идеомоторным тренировкам. Они заключаются в мысленном представлении и воспроизведении будущей игры. Учеными доказано, что подобное «проигрывание» действий вызывает конкретные реакции в соответствующих мышечных группах, повышает их биоэлектрическую активность. Киберспортсмен фактически переживает представляемый момент, тренируя не только механический навык, но и устойчивость нервной системы.



Игрокам-любителям вряд ли пригодятся такие сложные методы контроля. Им Александр советует начать с простого — соблюдения гигиены труда. После каждой игры, будь то победа или поражение, нужно дать себе небольшой отдых. В это время лучше встать с кресла и размяться — это поможет разогнать кровь, улучшить ее приток в мозг, а также снимет нагрузку с мышц и уменьшит риск возникновения нервного напряжения. Вместе с тем психолог советует проветрить комнату:

«Качество воздуха напрямую влияет на состояние игрока. Доказано, что в проветренном помещении реакция игроков быстрее. Да и просто он чувствует, что его голова свежее, а значит игра идет лучше. В любом случае главным инструментом игрока является не только его мозг, но и тело, которое нужно поддерживать в оптимальном состоянии», — разъясняет Александр.



Ольга Морозова людям, склонным к тильту, предлагает мысленно «снизить ставки», сделать игру менее значимой.



«Допустим, нужно просто решить, что для вас рейтинг больше не важен, вы не собираетесь подниматься по таблице лидеров. Можно даже временно отказаться от рейтинговой системы и играть в quick-play, где победа не так важна. Но это своего рода самообман, потому что если человек конкурентен, то он неизбежно будет стремиться к победе и испытывать негативные эмоции в случае поражения», — заверяет Морозова.



Подобным способом пользуются и спортивные психологи в работе с профессионалами. Например, они предлагают своим подопечным сосредоточиться не на спортивном результате, а на точном исполнении упражнения или ведении поединка. То есть фокусироваться на способах достижения победы, а не на самом ее факте.

Перед стартом конькобежного забега на 500 метров на Зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити одна спортсменка отличалась от других. Пока все располагались по местам и растягивались, она тихонько сидела, медленно дышала и смотрела вперед, повторяя про себя «это просто один чертов забег». Это была Сара Линдсей, 21-летняя спортсменка из Великобритании, которая готовилась к самой важной гонке в своей жизни. И она настраивала себя на то, что это обычный забег и в нем нет ничего особенного. До этого она в течение всей карьеры страдала от нервного напряжения и тильта перед стартами, но с помощью психолога смогла его преодолеть. Нет, она не стала чемпионкой Олимпиады, но заняла на строчку выше своего личного рейтинга, а через четыре года вошла в топ-8 в Турине.



Подобный метод работает не только в классическом спорте, но и в киберспорте. Чтобы избавиться от лишнего напряжения и страха перед соперником, Александр советует игрокам сосредотачиваться не на противостояниях и желании победы, а на конкретных личных задачах.



«Победа тебе не подконтрольна. Есть множество факторов, на которые ты не можешь повлиять. А чем меньше ты контролируешь, тем больше у тебя тревоги и неуверенности в реализации этой цели. Если же перед игроком будет стоять задача сделать А, В, С, и в распоряжении будет запасной план на случай неудачи, то он сможет контролировать 95% своего выступления. Подобный контроль позволяет игроку возвращаться к исполнению наработанных стереотипов, независимо от того, нужно ли ему перестрелять обычного игрока из рейтингового матча или s1mple».



Но одним из главных секретов спокойствия в обычных играх психологи называют способность получать удовольствие от игры. Зачастую игрока радует не столько сам факт победы, сколько ощущение того, что он и его тиммейты выложились на 100%, чтобы добиться результата. Так что делайте все зависящее от вас, не судите строго союзников за ошибки — и про тильт вы будете слышать только из мемов.