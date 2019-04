«Na'Vi, просто распустите этот неудачный эксперимент»

Квалификация на OGA Dota PIT Minor в Европе

На прошедшей неделе в регионах завершились отборы на следующий майнор. В Европе слоты заработали NiP и Alliance, но и на их пути не обошлось без приключений.

· Напоминаю, что NiP, вероятно, получат прямое приглашение на TI, потому что они хорошо выступили на 1 турнире, даже если сейчас они с трудом играют против стака на квалификациях на майнор.



· Saksa казуальненько так взял и забыл нажать BKB на 45 минуте, когда давал Black Hole, который потенциально может выиграть игру.



· Эти команды вообще едва заслужили играть на майноре. Что за хрень?



· Я не понимаю, что произошло с NiP. Они никогда не играли на уровне Secret или EG, но удивительно, что они могут не попасть на майнор.

· 33 пытается побить мировой рекорд по тому, насколько долго Tidehunter может не использовать ультимейт. Чертовых 30 минут. — Бережет для следующей своей команды.



· Drow хоть одну игру на этой квалификации выиграла? — Да, 1-4 по всем квалификациям. Это даже не так плохо, учитывая Pugna 0-6, BH 1-5 и 3-10 Puck/Luna.



· Даже когда NiP выигрывают, они не выглядят впечатляюще. Это грустно. Это был просто аутдрафт от PPD.



· Игроки NiP ужасно непостоянны. Они должны играть лучше против подобных команд.



· Alliance нужен олдскульный СНГ-игрок в качестве тренера.

Квалификация в СНГ

СНГ на майноре снова представят Gmabit Esports. Правда, пользователей форума Reddit волнует скорее судьба Na'Vi, чем судьба слота.

· Твое лицо, когда ты хочешь увидеть успех Na'Vi, но в глубине души понимаешь, что у них нет ни одного шанса против команды с выдающимися ветеранами из составов GUS Gaming и MEGA-LADA Esports.



· Почему Gambit и Na'Vi в одной части сетки? — Потому что квалификацию проходит одна команда. И нет большой разницы, встретятся они в первом раунде или в третьем.



· Это заставляет меня еще больше уважать VP. Представьте, они обыграли EG с LD в пике. А тем временем Na'Vi с ним проигрывают стаку на 7k.



· Нужно отдать должное старому составу Na'Vi. Им удалось выставить этого парня Velheor полным мусором.



· Na'Vi, просто распустите этот неудачный эксперимент. Они даже на майнор не могут пройти со всеми ресурсами и буткемпами. Слов нет. — Им просто нужно еще немного времени. Как будто 1 сезон — это недостаточно lul



· И где были эти Gambit на квалификации к MDL?



· Ну, думаю, стрик вторых мест Gambit продолжится и на этом майноре.

Kodos — читер?

На прошедшей неделе в СНГ разгорелся конфликт, который пробрался и на Reddit. Владимир PGG Аносов заподозрил мидера Team Empire в использовании читов. Аналитика смутил идеальный блок крипов и черная полоска рядом с курсором игрока. Позже другие аналитики разными способами подтвердили, что Kodos не использовал сторонних программ. Но это не мешает устроить разборки в «Твиттере».

Только скилл, никакого мошенничества. Как игроки доказывали свою чистоту Их подозревали в читерстве, требовали забанить и даже угрожали физической расправой.

· Эта черная полоска рядом с курсором — это со стрима игрока или с реплея с DotaTV? Я не понимаю, почему таинственная черная полоска появилась бы на реплее, если игрок использовал читы. И это практически единственное доказательство.



· Думаю, логика в том, что это безупречный блок в сочетании с появлением полоски прямо перед выходом крипов и ее исчезновением, как только он доходит до линии. А еще есть время пролага между кликами и тем, когда проявляется метка, которая исчезает, когда он доходит до середины. Я не говорю, что он читер, просто объясняю, что вполне справедливо выразить опасения, и было бы интересно узнать, что тут происходит. Просто это кажется подозрительным. — Она не исчезает. Она продолжает появляться, например, на последней секунде, когда он пытается добить крипа. Просто это происходит не так часто. Если бы мне нужно было предположить, я бы сказал, что она появляется во время кликов, а он определенно кликает больше во время блока крипов.



· Это выглядит как один из багов мышки в первом сурсе. У меня были подобные проблемы. Иногда это выглядело так, иногда превращалось в кучу пикселей, а иногда просто в тонкую линию в «конце бокса». По правую сторону от того, где должна быть мышка.

Что за дерьмо? Нет, игроки не могут изменить курсор у зрителя. Нет, ничего примечательного в этом блоке нет. Вы думаете, что игроки не знают, как блочить крипов? Вы серьезно?

· Нужно еще дать ссылку на твиты NS, который, кажется, не согласен. Он для сравнения использует Noone, утверждая, что Noone заблочил на DP даже лучше во второй карте VP vs Empire. Честно, я даже не знаю, если даже аналитики не согласны с этим.



· Illidan, General и другие аналитики уже подтвердили, что в этом нет ничего такого. Люди просто подозревают что-то, потому что это сделал не Sumail, Noone или Paparazi, как какой-то новичок. Они думают, что странно, что кто угодно может уметь в микро. Хотя тренировка такого займет некоторое время.

Распределение слотов на мэйджоры

Ни недели без этой темы. Реддиторам не даёт покоя, что Северная Америка получает три слота на мэйджорах, но не демонстрирует соответствующих результатов. А Джек KBBQ Кен уверен, что и СНГ не заслуживает дополнительной квоты, потому что топ-2 региона постоянно занимает последнее место. Что тогда делать?

· 2 слота на регион — это минимум, независимо от того, насколько он плох. Это помогает духу конкуренции в регионе. Кроме того, мэйджоры и TI всегда были больше о том, чтобы представить регион, чем собрать лучшие команды.



· Я не помню конкретное предложение, но видел это у кого-то из про-игроков в твиттере (может даже у PPD lmao). 3 слота для топ-3 мэйджора, слот для победителя майнора — и тогда остается 12 слотов на региональные квалификации, но 2 каждому региону в начале сезона, чтобы начать с чистого листа после TI. Мы все знаем, как команды выступают после TI, так что мы даем равные шансы каждому региону. Основываясь на выступлении регионов, мы переоцениваем инвайты, забирая 1 у тех, кто сыграл плохо, и отдавая его тем, кто занял место выше. Максимально может быть 3 региона на слот и гарантированно 1 квота на регион. Valve нужно будет просто оценивать команды после каждого круга майноров и мэйджоров, что не так сложно сделать. Думаю, можно сделать даже лучше, но это лучшее, что я придумал на текущий момент.



· Noxville: Я и Nahaz отдельно друг от друга просили топ-2 мэйджора + топ-2 майнора + по 2 слота на 6 регионов.



· По моему мнению, у NA должно быть 2 слота, а не 3, а этот слот нужно отдать чемпиону мэйджора. Мне кажется невероятно глупым, что чемпион мэйджора должен проходить через квалификации на следующий турнир. С остальным я согласен. Почему NA? Китаю приходится конкурировать с 3 командами, которые попали в топ-6 на прошлом мэйджоре за 3 слота. Европейские команды должны играть против традиционно сильных соперников в лице Secret, Liquid и OG. Все 6 команд, которые отобрались от этих двух регионов, имеют потенциал конкурировать за чемпионский титул. А американские команды, помимо EG, такое себе в сравнении с ними.

Предвзято, но 3 слота для СНГ — это слишком. Na'Vi не могут пройти даже майнор. Gаmbit и Pango имеют потенциал, но невероятно непостоянны. С точки зрения DPC, VP, может, и первые, но следующая команда СНГ, Gambit, — 15-я. J.Storm, FWS и Chaos — все выше них.

· Даже с учетом этого 3 слота для СНГ на один мэйджор — это более чем справедливо, учитывая, что NA получала третий слот на каждом мэйджоре и выступала практически также плохо с двумя дополнительными командами, как СНГ — с одной. — Или просто отдайте его SEA.



· Нам нужен новый регион, чтобы решить эту проблему! Дайте два слота Африке! — Антарктида просит обратить на них внимание. Чертовы пингвины имеют потенциал! — В доказательство тому они прилетели в NA играть квалификацию.



· Думаю, вся проблема состоит в том, что NA не заслуживает 3 слот, потому что 3 команда региона не увеличивает качество турнира. Но проблема в том, что ни один из регионов не заслужил этого слота. У нас есть подвешенный слот, и если его подарить какому-то региону, то другой будет жаловаться на то, что это незаслуженно. И у каждого региона есть обоснованные аргументы, почему заслужили именно они.

EG — американская команда?

Ещё один камень преткновения Reddit. Игроки Evil Geniuses отыграли квалификации — и разъехались по домам. В начале сезона за подобное с мэйджора были дисквалифицированы Test123. Valve заявила, что команда не развивает регион, потому что не играет и не тренируется там. А что насчет EG, которые тоже приезжают в Америку только поиграть квалификации?

· Я не против, если они поедут в Европу или Китай на буткемп перед мэйджором, чтобы потренироваться с лучшими командами, это нормально. Но когда 3 из 5 твоих игроков прилетают в другой регион на 10 дней, чтобы сыграть квалификации — где-то должен быть предел. И не важно, EG это, Na'Vi, TNC, Pain или CoL. Valve должны представить систему правил для следующего DPC-сезона, которая будет касаться подобных ситуаций.



· Это странная ситуация и для EG. Им здесь не с кем тренироваться. У Secret/VP/Китая есть перед ними огромное преимущество, потому что у EG намного слабее соперники для тренировок. Не говоря уже о том, что в NA в этом году нет турниров, так что никто не приезжает сюда на буткемпы. — Именно поэтому Valve создала (или нет) правило для региональных квалификаций: чтобы развивать регионы. Как другие команды в NA должны расти, если сильнейшая команда отказывается с ними тренироваться?



· И вот так всегда. Помните, как Liquid играли без штрафа со стендином из-за каких-то «личных причин?» А тем временем игрок No Pango не смог получить визу из-за своей национальной принадлежности — и им дали штраф. Популярным командам всегда подобное сходит с рук. Для Valve это бизнес. И я уверен, что они меньше всего беспокоятся о том, насколько это честно, им интереснее, сколько аудитории это соберет.

· Честно говоря, проблема не в Pain или EG, а в системе, которую легко абузить. Я согласен с решением Valve развивать разные регионы, но существующая система произвольна и несправедлива. 3 слота для NA в квалификациях, а лучшая команда в основном базируется в Европе?



· Riot использует правило с 2 легионерами на команду для своих региональных лиг. Мне кажется, что это честно. Позволяет разделять регионы, чтобы фанаты болели за своих, и подчеркивает международную популярность игры. Пожалуйста, не убивайте меня за упоминание Riot. Это просто актуальная информация.



· Можем мы уже забросить идею «EG — это американская организация, так что они американская команда». Не важно, откуда организация. EG могут слить свой существующий состав и подписать рандомный китайский стак, который останется в Китае. И это не сделает их китайской командой. Единственное, что имеет значение — это 3+ члена команды, которые живут в этом регионе. Это значит, что 5 китайских игроков, живущих в Америке, будут американской командой.

Косплей недели

Эта Drow Ranger с подвохом.

Арт недели

Крутая погоня от arbalist11.

Момент недели

Мы так редко замечаем настоящих героев войны Древних!