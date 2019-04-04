Только скилл, никакого мошенничества. Как игроки доказывали свою чистоту

2 апреля дота-сообщество встряхнула локальная драма. Владимир PGG Аносов заподозрил мидера Team Empire Константина Kodos Когая в использовании читов. Такой вывод он сделал после просмотра реплея матча. Игроку повезло, ведь за него вступились поклонники, менеджмент и аналитики, которые готовы были доказать невиновность парня. Однако не у всякого киберспорстмена есть такая группа поддержки. Рассказываем, как игроки, которых подозревали в читерстве, доказывали свою чистоту.

Эстонское чудо FPL

Робин ropz Коль попал в киберспорт с корабля на бал. Он не потратил годы на выступление в тир-2 составах и участие в региональных турнирах. Он умудрялся учиться, набивать ранг в CS:GO, успевать с домашними заданиями и даже побегать во дворе с друзьями. В 15 лет он пошел работать, чтобы обновить себе компьютер и иметь возможность поднять ранг в CS:GO. Пара месяцев — и он взял Global Elite с 11 победами подряд.



Далеко не факт, что юного эстонца заметили бы на профессиональной сцене, если бы не лиги FaceIT. Компания создала целую систему дивизионов. Пробираясь через них, игроки могут добраться до уровня профессионалов. Меньше чем за год Робин прошел путь с низших лиг до FPL Challenger. Чтобы пробиться в FACEIT Pro League, ладдер для профессиональных игроков, ему нужно было войти в топ-2 сезона. Больше полугода ropz предпринимал попытки ворваться в высший дивизион. Он трижды занимал третье место в сезоне и снова возвращался в Challenger-лигу. В декабре 2016 года ему удалось выбить себе место в Pro League, а уже в январе 2017 он выиграл свой первый сезон. И все это, чтобы его обвинили в читерстве.

Ropz быстро набрал популярность в про-лиге. Он вытаскивал невозможные клатчи, имел невероятный винрейт, а капитаны стали выбирать его раньше киберспортсменов. При этом он не играл ни в какой серьезной команде и даже практически не стримил, утверждая, что ему не позволяет компьютер и интернет. Когда он запускал трансляции, то уже не так часто исполнял свои невероятные трюки то ли из-за лагов, то ли из-за нервов. Ходили слухи, что организации предлагали ему зарплаты в $ 5 тыс., а он отказывался. Говорил, что сначала нужно закончить школу, мол, нет времени на тренировки и поездки по турнирам. Если он не получит аттестат, то будет вынужден отправиться в вечернюю школу — а это закроет ему путь к хорошей работе. Ему все равно не верили: ну что за глупая отмазка про школу, когда у тебя есть возможность зарабатывать в киберспорте?



Все это вызывало множество подозрений, которые высказал Йеспер JW Вексель:

«К черту этого придурка ropz. Я не понимаю, почему мы его до сих пор не забанили. Он никогда не сыграет на «лане», он даже не хочет присоединиться к какой-нибудь команде». В тот момент команда JW уступала со счетом 3:15 миксу ropz, а сам игрок явно был на взводе.

Конечно, потом Вексель объяснил свое высказывание. Его выводило из себя, что этот талантливый мальчишка имел шанс стать одним из лучших киберспортсменов в мире, выступать в хорошей команде, зарабатывать большие деньги — получить все, о чем мечтают начинающие игроки в CS:GO. Но он отказывался. Катал на FPL по 10 маьчей в день, но продолжал отклонять предложения топовых команд.



Но как бы JW ни пытался аргументировать свое мнение, разговоры о «читере ropz, которого нужно забанить», расползались все дальше.



Даже представитель FPL заявил, что «факт того, что ropz выбирают до JW, olofmeister и dennis, показывает, что все в курсе его нечестной игры».



Об этом судачили на Reddit, в «чистоте» эстонца сомневались профессиональные игроки. Даже когда Робин начал стримить, зрители придирались к тому, как он смотрит на монитор. Многим казалось, что он постоянно зачем-то поглядывает на второй экран — ну точно читы! Сам ropz пытался объяснить, что на самом деле он смотрит на радар и следит за тем, где и какого соперника убили в этом раунде. Просто камера стоит на втором мониторе и создает иллюзию, что он смотрит не туда. Даже нарисовал схему во время AMA на Reddit.

«Грустно, когда тебя обвиняют в подобном. А еще по этому можно сказать, у кого здесь больше опыта. Люди, которые находятся на сцене дольше, чем недавно ворвавшиеся, не так категоричны в обвинениях. Причины могут быть разными, не буду углубляться, чтобы еще больше не испортить себе репутацию. Еще есть несколько людей, которые в тайне помогают мне выбраться из этой истории. Невероятно обидно, когда лет 8 назад я, будучи ребенком, смотрел мувики этих игроков и мечтал быть таким же крутым, как и они. А теперь, несколько лет спустя, когда я вложил столько сил в это, меня поливают дерьмом. Я бы никогда с такой серьезностью никого не обвинял в читерстве», — рассказывал Робин.



Чтобы развеять сомнения и ложные слухи, представители FaceIT пошли на оригинальный шаг: они пригласили Робина к себе в лондонский офис. Парня посадили за абсолютно новый компьютер, дали девайсы, на которых он привык играть дома, ограничили доступ в интернет и отправили катать матчи FPL. Несмотря на напряженную обстановку, ropz отыграл даже лучше, чем обычно. Сомнений не оставалось — парень не читер. Он просто талант, который очень придирчиво относится к выбору своей команды, а не избегает поездок на LAN-финалы.

Как выяснилось позже, уже когда парень играл в Лондоне, он проходил тесты в mousesports. Организация согласилась с условиями Робина. Их устраивало, что юный игрок сможет тренироваться после 16:00, когда вернется из школы, не станет подолгу жить на тренировочной базе и обязательно будет возвращаться на экзамены.



Уже через три месяца Робин выиграл квалификацию на свой первый мэйджор. Еще через два — заработал первый кубок на ESG Tour Mykonos 2017. В 2018 году он войдет в топ-20 лучших киберспортсменов по версии HLTV. А Йеспер JW Вексель, с которого и началась история с обвинениями в читерстве, напишет.

В самом начале я был к тебе слишком суров, ropz. Но ты доказал мне и всем остальным, что мы были неправы. Добро пожаловать в клуб больших мальчиков!

«Если это приведет к проблемам, я наведаюсь к ней с ножом»

Может ли девушка играть в Overwatch так, чтобы все сходили с ума и ей завидовали? Вполне. Что ей для этого нужно? Лишь десятки часов тренировок и природный талант. Но в случае с кореянкой Ким Geguri Сейон в этом были уверены далеко не все.



Девушка начала увлекаться Overwatch через пару месяцев после выхода шутера. 17-летняя Ким начала играть на Заре, тренируя точные выстрелы и идеальное использование способностей. Она быстро взлетела в топ рейтингов, показывая просто невероятную статистику. Из 420 матчей — больше 80% побед с потрясающим KDA 6.31. О Geguri всерьез заговорили на корейских форумах и мечтали увидеть ее трансляции от первого лица.

Популярность девушки не обошла стороной и киберспортивную сцену. Через пару месяцев ее пригласили в состав UW Artisan, с которой она тут же выиграла региональные квалификации на Nexus Cup. Конечно же, все на той же любимой Заре. И вот тогда началось.



Первые подозрения о «чистоте» Geguri появились на корейском форуме журнала Inven. Там один из пользователей всерьез засомневался в том, что человек без помощи сторонних программ может так напихивать соперникам. К обсуждению подтянулись не только обычные зрители, но и профессиональные игроки. Несколько киберспортсменов из команды Dizziness заявили, что тут явно замешаны читы. Они были настолько уверены, что не только пообещали закончить карьеру в случае, если окажутся не правы, но и угрожали девушке физической расправой:

«Если подтвердится, что это чит, то это станет проблемой для твоей репутации и карьеры. Готова ли ты нести ответственность за это? Если это приведет к проблемам у наших спонсоров, я наведаюсь к Geguri домой с ножом. Я не шучу!» — написал Strobe на форуме. Конечно, менеджер и другие игроки попытались осадить разгорячившегося парня, но от обвинений в читерстве не отказывались.

За разрешение ситуации взялся капитан команды UW Artisan под ником Lime. Из-за обвинений в сторону Geguri у него сорвалось несколько спонсорских контрактов, команде пришлось отменить тренировки, а сама девушка паниковала и не могла играть. Lime понял, что единственный выход — связаться напрямую с Blizzard, чтобы уверить их: Geguri чиста и играет без читов прямо у него на глазах. Разработчики провели несколько проверок, пару раз созвонились с девушкой, проверили ее аккаунт и не обнаружили там ничего подозрительного. Только скилл и никакого мошенничества. Менеджер UW Artisan записал переговоры с Blizzard и выложил их в Сеть.



Но некоторым энтузиастам этого было мало. Чтобы окончательно очистить имя киберспортсменки, редакция журнала Inven, где и разгорелся скандал, пригласила ее сыграть в Overwatch на стриме прямо из их офиса. На девушку надели небольшую маску, скрывающую половину лица, установили камеру так, чтобы было видно ее мышку и клавиатуру, и запустили трансляцию от первого лица. И Geguri отыграла на привычном уровне, все также разваливая на Заре.

Уже после часа игры на камеру она с трудом подбирала слова, отвечая на вопросы корреспондента. Девушка попыталась объяснить, что могла бы сыграть и лучше, а в конце просто расплакалась, вспоминая, как в ее сторону летели оскорбления и угрозы. А ведь она даже не знала, что можно взять и организовать трансляцию, чтобы избавиться от обвинений!



Следом посыпались десятки официальных извинений и постов. Менеджер Dizziness объявил о роспуске состава и принес извинения Geguri, что не смог держать ситуацию под контролем. Двух киберспортсменов выгнали из следующей команды, потому что им постоянно припоминали ложные обвинения. Strobe, угрожавший девушке расправой, написал большое обращение с просьбой простить его за резкие высказывания и вместе с тиммейтом объявил о завершении карьеры. Как и обещал, когда публиковал свой первый пост на форуме.

Я искренне уверен, что мое высказывание было опрометчивым, а неспособность подобрать правильные слова глубоко вас оскорбила. Как человек, который оказался вовлечен в этот инцидент, я чувствую ответственность за честь команды и не вернусь на профессиональную сцену Overwatch, как и обещал тогда, — написал Strobe.

Geguri на родине и за ее пределами стала буквально героем. Девушка, которая смогла постоять за себя, доказать свой талант и пробиться на большую сцену. Сама Ким Сейон, которой не по душе такая слава, начала стримить и принимать приглашения в команды (сейчас выступает за Shanghai Dragons). Да, ей не удалось добиться больших успехов в киберспорте дома и на международной сцене. Но стать первой девушкой в Overwatch League — тоже серьезное достижение.

Жертва «охоты на ведьм»

«На соревновательном уровне я играю около 7-8 лет как в CS 1.6, так и в CS:GO. На протяжении всей моей карьеры меня обвиняли в читерстве, за исключением полутора лет после нашего врыва на турнире Copenhagen Games 2013», — с такой фразы начал свое обращение к сообществу CS:GO Робин flusha Ронквест в декабре 2014 года. Две недели до этого игроки, зрители и аналитики делились на два лагеря: одни обвиняли шведа в использовании запрещенных программ, а другие отстаивали его «чистоту».



На тот момент сцена CS:GO переживала очередной читерский бум. За пару недель до инцидента с flusha VAC-баны получили Ховик KQLY Товмасян и Гордон Sf Джири. Понимая, что «читеры среди нас», зрители и аналитики стали подозрительно относиться к любому странному моменту во время матчей. Но настоящий костер охоты на ведьм разжег Фарук pita Пита, занимавший тогда пост тренера Ninjas in Pyjamas.

Это будет гребаный позор для сообщества и каждого трудолюбивого игрока, если разработчики CS:GO позволят flusha играть на Dreamhack. Это же максимально очевидно, — написал Пита, но тут же удалил твит.

Однако в доказательство своего мнения оставил фрагмент игры Na'Vi против Fnatic на ESL One Cologne 2014.

Следом в ветке на HLTV полетели десятки разнообразных видео с LAN и онлайн-турниров. На них flusha простреливает стены, безошибочно находя соперника, ждет их выхода из смоков и практически идеально предсказывает действия оппонентов. На часть из них у поклонников находились объяснения. Например, в том фрагменте с ESL Робин вполне мог слышать звук открывающегося зума. Но как объяснить, что его прицел буквально фокусировался на соперниках, стоящих за стеной?



В ожидании DreamHack изучение хайлайтов flusha стало главным развлечением в сообществе. Томи lurppis Кованен, возглавивший лагерь «обвинителей», утверждал, что он абсолютно уверен, что Flusha использовал читы на предыдущих турнирах и теперь не должен играть на DreamHack. А обычные зрители, рассматривая записи писали:



«Если бы вам а Патруле попалась такая запись, что бы вы сделали?». Ответ был очевиден — большинство заподозрили бы такого игрока в использовании запрещенных программ.

Впрочем, с DreamHack Fnatic никто не снял. И Valve так ничего не заявила, не выдав игроку VAC-бан, несмотря на массовые обвинения. Каждый матч команды на турнире сопровождался подробным разбором любого подозрительного момента. Правда, прославилась Fnatic на чемпионате уже совсем иным образом — игроки использовали запрещенную подсадку, только подлив масла в и без того бушевавший костер. Никакой показательной победы не вышло — команда заняла на турнире 5-8-е место. Но сам flusha не выдержал постоянных нападок и написал большое сообщение на странице в «Фейсбуке».

«С того самого момента как VAC-баны KQLY и Sf стали общеизвестны, сообщество открыло «охоту на ведьм» на игроков (на меня особенно). Меня никогда не банили или дисквалифицировали за использование читов с турнира/лиги/ладдера за всю мою жизнь. Но при этом, некоторые администраторы регулярно проверяли меня, в особенности, админы ESL. Что я могу сказать обо всех этих видеороликах со мной? Мой стиль игры очень сильно отличается от других профессиональных игроков, например, я намного чаще отрываю мышку от коврика».



В ответ на это он получил еще с десяток обвинений. Но уже не стал отвечать на нападки. Кому это нужно, когда через полгода он станет чемпионом мэйджора в Катовице, а затем и в Кельне? Оказалось, что нет лучше доказательства своей «чистоты», чем парочка кубков на полке в офисе клуба. Хотя если вы увидите какой-то крутой момент в его исполнении, все равно не забудьте написать в чат, что flusha — читер.

Что объединяет все эти истории? Каждая из них началась с неосторожного высказывания где-то на стриме или в социальных сетях, из-за которого на игрока буквально обрушивалась травля. Иногда даже неважно: были ли обвинения действительно доказаны — сообщество готово подхватить любой хайп. И далеко не факт, что следующая жертва «охоты на ведьм» так же лихо сможет себя защитить.