«Одна из наших целей — донести до зрителей, каким цифрам нужно верить»

Каждый крупный турнир в киберспорте заканчивается не только новостью о чемпионах, но и статистикой просмотров самых популярных матчей. И все это благодаря порталу Esports Charts, который собирает и анализирует информацию о самый разных каналах, дисциплинах и чемпионатах. О существовании некоторых вы могли даже не знать до того, как попали на этот портал. Мы поговорили с CEO ESC Артемом Одинцовым и узнали о том, стоит ли доверять статистике с китайских сайтов и действительно ли стримеры уводят зрителей у турнирных операторов.



— Мы постоянно видим новости, основанные на материалах вашего портала. Но когда и как появилась идея его создания?

— Идея проекта Esports Charts, он же ESC, появилась осенью 2016 года в момент создания украинской компании ESM.one. Задумка принадлежала Ивану Данишевскому, который тогда ушел из компании Game Show. После моего переезда из Казахстана в Украину из-за закрытия СНГ Garena в сентябре 2016-го мы приступили к разработке первого проекта компании, который был именно ESC.



Мы выбрали это направление, потому что на тот момент в киберспорте в плане цифр творился хаос. Многие организаторы заявляли, что их смотрели десятки миллионов зрителей, аудитория других площадок, помимо Twitch, была вообще не ясна как обычным поклонникам, так и брендам, которые хотели залезть в киберспорт. Первым турниром, к которому мы хотели приурочить запуск проекта (в тот момент даже не платформы, а только Twitter-канал), был The Worlds 2016 (чемпионат мира по League of Legends), а второй — EPICENTER по CS:GO.

Первые 3 месяца работала команда из 3-4 человек, в следующие 3 месяца к нам присоединились дизайнер и фронтендщик. Тогда уже появилась первая версия сайта, где были наши социалки, 4 топа за месяц и фид ленты из твиттера. Полноценный сайт был создан только в июне 2017 года. Но всё это время с осени 2016 до лета 2017 не прекращалась работа над анализом всех стриминговых сервисов, включая Китай, и добавлением вручную всех каналов, которые хоть как-то относились к турнирам.

— Как происходит добавление информации о стриминговых платформах на ваш сайт? Представители платформы обращаются к вам или вы запрашиваете у них данные?

— На сегодняшний день данные с большинства из платформ мы получаем автоматически по API или при помощи собственного функционала. Но даже при таком варианте всегда нужна ручная проверка данных (за исключением Twitch). У многих крупных платформ, которые в стриминге только недавно, не совсем идеально отрабатывает функционал подсчета зрителей. Часть из них, например, китайский DouyuTV отдаёт данные по рейтингу трансляции в поле количества зрителей. Подобное мы стараемся исключать из итоговой статистики турниров, так как не гарантируем правдивость этих данных.



Мы почти всегда стараемся идти на контакт с платформами. Так, например, мы пытались добавить статистику с OK.ru [сейчас ESC не обрабатывает статистику с OK.ru — прим. ред.]

Сейчас же хотим, чтобы у нас были данные с Яндекс.Эфира, потому что совсем скоро пройдет MSI 2019 по LoL. В противном случае это будет первый чемпионат мира без данных официальной русской трансляции от Riot Games.

Но основные усилия мы тратим на китайский платформы, поэтому сейчас несколько наших работников находятся в Шанхае, в Chinaccelerator. Одна из основных целей визита в Китай — подружиться с их стриминговыми сервисами.



— А есть ли платформы, данные о зрителях на которых не находятся в открытом доступе, но вы можете их получить по API?

— На самом деле, подобных много. К примеру, данные по Twitch доступны по API без каких-либо ограничений, поэтому существует множество сервисов, которые дают цифры по нему. А у того же YouTube и FB так не выйдет. В случае с этими платформами нужно проходить тщательную проверку на получения больших полномочий для сбора статистики или получения доп. запросов по API. Проблема лимитов сбора данных у нас возникает каждый год, и каждый раз мы поднимаем этот вопрос со стриминговыми сервисами. Растёт киберспорт, растёт и количество данным по ним.



— Как получены данные о китайских трансляциях, которые мы сейчас видим на сайте? Это те же цифры, которые могут найти зрители под стримом?

— На данные момент мы стараемся не включать китайские платформы в турниры, которые имеют западных зрителей, потому что не можем гарантировать их правдивость. Мы ввели такое ограничение примерно с последнего Worlds, на котором мы уже не учитывали часть китайских ресурсов. Но мы включаем данные в турниры, которые имеют преимущественно китайских зрителей, как, например, LPL Spring или сезоны KPL (лига по Arena of Valor).

В основном это те же цифры, что показывает платформа людям. Но нам известно, что платформы бьются за престиж в регионе, и им выгодно преувеличивать данные на крупных ивентах. Но до нас часто доходят китайские цифры от организаторов крупных турниров, потому что у них возникают вопросы и они консультируются с нами.



Хотелось бы отметить, что в Китае есть аналитические агентства, которые также собирают данные и предоставляют их организаторам. В тех отчетах они выдают «температуру трансляции» (это так называют рейтинги в Китае) за количество реальных зрителей. Поэтому на данный момент абсолютно точной картины китайских зрителей нет. В связи с этим мы и в Китае, где уже ведутся переговоры с крупнейшими компаниями в стране, чтобы показать правильные цифры всему миру, брендам, спонсорам и киберспортивным инвесторам.



— Известно ли, по каким принципам рассчитывается «температура трансляции»?

— Да, известно и, боюсь, к этому скоро может прийти и Twitch.

Это рабочий вариант того, как даже стримера, у которого собирается небольшое количество зрителей, но большая их вовлеченность, может выдавать в топе рейтинга платформы.

Формула подсчета «температуры трансляции» основывается на следующих данных:



— количество зрителей сейчас, за прошлые трансляции;



— доход от донатов сейчас в сравнение с прошлыми трансляциями;



— вовлеченность пользователей в разные расширения на канале (в случае с Китаем — это какие-то лотереи, бинго и т.д., как ставки в дота-разрешениях на Twitch);



— важность зрителей (у зрителей есть уровни, чем больше крутых зрителей тебя смотрит, тем ты популярнее)



— и, конечно же, количество контента которое ты делаешь: как часто стримишь, как долго идут трансляции и т.д.



На самом деле, это только часть возможных критерий формулы, на разных платформах все считается по-разному.



— А как насчет ситуаций с ботами? Например, последний турнир по Dota 2 от WSOE заподозрили в использовании накрутки, слишком уж странные цифры для чемпионата с тир-2 NA-командами. Есть ли способ как-то вычислить такие махинации и найти реальные цифры?

— С ботами всё просто. На всех крупных турнирах наши менеджеры тщательно проверяют все каналы на динамику зрителей во время матчей, в перерывах между играми и т.д. Понять, что на стриме есть дополнительный трафик зрителей, очень просто, когда знаешь, как должны вести себя зрители.



В случае с WSOE, да, есть тот самый подозрительный трафик, которые увеличил трансляцию примерно на 40% от показателей, которые реально должны быть. Кстати, пик чаттеров на этих стримах составил всего 11 тысяч. Но в данном турнире мы не исключаем и рекламный трафик. Подобный вид зрителей (рекламный) все чаще появляется на трансляциях, организаторы которых покупают проплаченные баннеры и места на сайтах, где автоплеем висит их плеер. Такое было и у СНГ-студий. Еще это может быть трафик с сайта беттеров.

Статистика просмотров WSOE

WSOE — это еще мелкий пример. Так, например, уже 2 мэйджора подряд по CS:GO накручивают себе сотни тысяч зрителей за счет автоплея трансляции SteamTV на странице продажи CS:GO в магазине Steam и в главном меню игры. Из-за этого мы исключили из нашей статистики данные SteamTV из ESL-минора, потому что СНГ-квалификация, к примеру, собрала под 200 тыс. зрителей при реальных 84 тыс.



— Когда к вам обращаются за статистикой, вы объяснете, что есть вероятность, что это не «реальные зрители»?

— Да, конечно. Вообще мы стараемся даже не включать такую статистику в отчеты, которые мы предоставляем. За исключением каких-то сравнений между китайскими событиями, где мы сопоставляем рост не «реальных зрителей» за разные периоды. Но в основном мы работаем с крупными компаниями, которым интересен западный рынок и его аудитория.

— В случае с западными площадками, по каким признакам можно вычислить, что есть подозрительный трафик? Например, обычный зритель, посмотрев на ваши графики, может заметить разницу?

— Признаки все те же. Самое основное — количество зрителей во время и после игр. В среднем после матча с трансляции уходят 30-40% зрителей и возвращаются на следующий — так было всегда. В отличие от других статистических платформ, мы собираем статистику с каналов каждую минуту и формируем из неё график, где можем отслеживать изменения поминутно. Другие же платформы это делают по 10-20 минут, где иногда даже не отследишь падение во время перерыва между играми.



На самом деле, если я дам график с реальными и нереальными зрителями, то обычный зрителей без проблем сможет сказать, где накрутка.



— У вас на сайте выходил блог, в котором вы выявляли несоответствия между официальной статистикой трансляций чемпионата мира по LoL и вашими цифрами. Бывали ли еще подобные случаи, когда вы находили существенную разницу с информацией организаторов?

— Ох, таких достаточно много! Даже бывали случаи, когда немалые организаторы делились нашей же статистикой, но количество часов просмотров называли уникальными зрителям!

Вообще сейчас организаторы не очень любят делиться своей статистикой со всеми. Возможно, потому что люди могут пойти и сверить ее с нами, но в отчетных презентациях для партнеров эти цифры, как принято, завышаются в десятки раз.

За примером далеко ходить не нужно, это последний IEM Katowice по CS:GO. Тогда организаторы отчитались в инфографике за статистику своих трансляций и включили данные с китайской платформы Huomao, которые не соответствуют действительности.



На самом деле, если мы учтем этот китайский стрим в нашей статистике, то данные совпадут. Но так как мы раньше общались с работниками платформы Huomao, мы знаем, что их данные — это не зрители, а рейтинг.

Официальная инфографика IEM Katowice по CS:GO

Данные ESC без учета китайских платформ

Одна из наших целей — как раз-таки донести до зрителей и спонсоров, каким цифрам нужно верить, как их можно проверить и как подсчитать. В связи с этим мы скоро добавим много дополнительной информации на сайте и расскажем про неё подробно.



— Часто можно у вас увидеть статистику по тем турнирам, о которых зрители в СНГ практически ничего не слышали. Как вы решаете, что вы будете собирать данные по этим чемпионатам и играм?

— Темой трендов по играм я заинтересовался, еще когда работал в СНГ Garena. Посетив первый Garena Star League (сейчас Garena World) в 2013 году, я понял, что если что-то популярно в СНГ и Европе, то о нём могут не знать в Азии, и наоборот. Потом все чаще стали возникать вопросы: а что же популярно в Корее, кроме Starcraft и т.д. Поэтому в самом начале зарождения ESC мы также сделали упор на турниры в SEA. Тогда это был только YouTube, а сейчас это более 7 платформ, где проходят трансляции на корейском, японском, тайском, вьетнамском и многих других языках. Работать с каждой из стран приходится индивидуально, так как то, что популярно в Таиланде, может быть вообще не популярно во Вьетнаме, хотя это почти соседняя страна. Недавно нам с этим помогли MET Events, поделившись своими прошлыми и будущими событиями в азиатских странах.



Мы стараемся собирать всё, что собирается. Вначале соберем стату по турниру, а потом решаем что с ним делать и нужен ли нам он. У нас в админке есть еще примерно 10% событий, которые мы не опубликовали, в числе которых турниры по iRacing, KartRider, VR. Например, мы недавно публиковали статистику фестиваля Ultra Miami, а еще у нас можно найти финалы Евровидения.



Я уже говорил не раз в социальных сетях, что большой проблемой является освещение киберспортивных событий в СНГ и других странах, и отношение к ним наших зрителей: всем нужны только NaVi и VP. Так, например, буквально недавно СНГ-команда выиграла европейские отборы по Free Fire и участвовала на турнире в Бангкоке с призовым фондом $100 000. Поэтому своей статистикой мы стараемся сообщить западу о трендах Азии, а Азии — что популярно на Западе.

— А информацию о том, где именно искать трансляции, вы узнаете у организаторов или собираете вручную?

— Чаще всего организаторы сами не знают, где будут их трансляции, даже самые крупные! Мы придерживаемся позиции, что стример из комьюнити — это также официальная трансляция и имеет право быть в общей статистике, потому что у стримера есть своя аудитория, которая интересуется этим турниром. Поэтому сбор данных по турниру — дело непростое. Поначалу, когда наша база только формировалась, мы наблюдали за стартом всех турниров в мире в любом часовом поясе и отслеживали, на каких платформах освещаются соревнования. Сейчас процесс по сути такой же, но количество каналов в базе настолько большое, что нам не нужно просыпаться в 5 утра, чтобы собрать статистику по Китаю. Достаточно успеть на последний матч, чтобы проверить и собрать данные по тем, кто стримит событие.



В случае многих платформ такие данные собираются по названиям трансляций, что конечно же всё упрощает. Собственно, из-за комьюнити-стримеров, пиратов и т.д., мы готовы утверждать, что наши данные наиболее точные, потому что именно столько людей охватили трансляции данного турнира.



— Получается, что если кто-то на личном стриме комментирует даже квалификацию на турнир по Dota 2 — это тоже идет в статистику?

— Да, мы стараемся находить всех таких людей вплоть до 10 зрителей у стримера.

Нельзя исключать данные с канала Хенрика AdmiralBulldog Анберга из общей статистики турнира, так как его зрители в этот момент получают турнирный контент, а команды получают зрителей на их матч.

На самом деле, мы не раз сталкивались с вопросами от Dota-организаторов на эту тему, но комьюнити-стримеров так и учитываем. Переубедить нас никто не смог!



— О том, как стримеры «уводят» зрителей с официальной трансляции недавно писал Марк Авербух. Действительно ли существует такая тенденция, что стримеры собирают больше зрителей, чем трансляции турнирных операторов?

— Да, конечно. Яркий пример — трансляции турниров по Fortnite, где главный канал собирает сотни тысяч зрителей только тогда, когда стримерам не дают стримить их матчи. Но если shroud, Ninja и все другие запускают трансляции на своих каналах, то официальный стрим может добраться до отметки всего в 20 тысяч.

Подобное случается с популярными стримерами во многих странах: Gaules в Бразилии, izakooo в Польше или Папич в СНГ. Во Франции даже были случаи, когда личная трансляция команды Lunary собирала больше зрителей, чем официальный стрим LoL чемпионата Франции, у которого в тот момент снижалось количество зрителей.



— Если посмотреть в динамике, то такого становится больше?

— Гораздо больше. Многие организаторы даже отказываются от официальных трансляциях на других языках. Если год назад мы могли увидеть трансляции EPICENTER и StarSeries на десятке их официальных каналов, то сейчас это только основные популярные в киберспорте языки. А на другие уже стримят люди из комьюнити или студии на своих каналах. Много изменений приходят к нам из Battle Royale дисциплин, а также что-то новое принесли нам Twitch Rivals в прошлом году. Люди начинают привыкать к подобному.



— Если возвращаться к незнакомым СНГ-зрителю дисциплинам, то какая из них удивила вас больше всего за последнее время?

— Лучше по порядку от последних событий: Free Fire, Arena of Valor, где-то тут Apex и Mobile Legends. Еще тут должен быть Shadowverse и его популярность в Японии, с которой я еще не совсем разобрался.

Почему Free Fire на первом месте? Потому что его смотрело на пике 16 тысяч зрителей на русском YouTube-стриме. Это в несколько раз больше, чем официальные трансляции турниров по Overwatch и WoW. Даже первую неделю ESL Pro League Europe по CS:GO смотрело в 2 раза меньше зрителей!

На самом деле, у игры огромная аудитория. Например, в ВК более 600 000 подписчиков. Также стримились на русском турниры по Apex, потому что в них принимали участие стримеры из СНГ.



— В одном из блогов вы приводили статистику, что на некоторых турнирах по Dota 2 50% аудитории из СНГ. Есть ли еще дисциплины с такими же или близкими показателями?

— Единственные турниры с похожими результатами — домашние чемпионаты с участием Na’Vi в CS:GO, например, EPICENTER 2018 или турниры от SLTV. Другие же дисциплины не могут похвастаться такими результатами. Конечно же, мы не учитываем такие игры, как Warface и WoT, где в основном только русские трансляции и контент делается под СНГ-аудиторию.

— Какие дисциплины набирают популярность с точки зрения СНГ-аудитории. На какие из них вы бы посоветовали обратить внимание организаций и клубов?

— Тренды в СНГ почти не меняются. Сложно сместить лидеров в виде Dota 2 и CS:GO. Игры от Blizzard, что год назад, что сейчас находятся на одном уровне. Возможно, SC2 привлекает к себе чуть-чуть больше зрителей, но это всё же из-за интереса к комментаторам, скорее всего.



Из трендов с Запада с какой-то вероятностью придёт Fortnite, из-за больших призовых на турнирах и желанием большого количества школьников заработать на играх.

Мобильный игры придут и частично уже пришли в виде PUBG Mobile и Free Fire, где на самом деле проводятся множество локальных турниров, которые собирают сотни участников: куда больше, чем аматорские турниры по Dota и CS.

Неизвестна, конечно, судьба Auto Chess, APEX и, например, FIFA как киберспортивных дисциплин в СНГ. О них вроде бы и говорят, но смотреть это не многим интересно.

— А Team Empire не смогла подтолкнуть популярность R6 в СНГ?

— Тут на самом деле сложный вопрос, мы следим за Russian Major League, где появились составы от крупных СНГ-организаций, но мы не можем назвать ростом популярности дисциплины, когда турнир смотрело на пике 600 человек (1 сезон), а сейчас — 800. Это станет ясно по итогам всей лиги и финала в июне.



— За прошлый год портал Esports Charts значительно расширился. Например, ввели статистику по клубам. Что дальше? Есть ли какие-то конкретные планы, что еще можно реализовать в рамках проекта?

— Достаточно много всего: мы имеем уже прототипы новых обновленных страниц команд, будут страницы с организациями и игроками, планируется полноценный календарь будущих событий и информация о предстоящих матчах. В рамках нашего блога мы будем сливать больше интересных сравнений за 2018-ый год, а также за прошедший первый квартал 2019 года.



Мы уже делились статистикой по топ-10 организаций 2018 года, а в ближайшее время расскажем, какие 10 команд были популярны в дисциплинах Dota 2, LoL и CS:GO на протяжение года. Ну и в связи с тем, что мы находимся в акселераторе, то в ближайшие несколько месяцев будет появляться много интересного для наших читателей.