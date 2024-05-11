Над продолжением «Годзиллы и Конга» будет работать сценарист «Шан Чи» и «Неудержимых»

Сценарист и продюсер Дэйв Каллахэм привлечён к работе над следующим фильмом серии «Годзилла и Конг». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что найм сценариста Marvel связан с успехом последнего фильма, который успел собрать в прокате $ 555 млн. Лента стала главным успехом франшизы с 2017 года, когда вышел «Конг: Остров черепа».

Дэйв Каллахэм известен как создатель «Неудержимых» и сценарист ряда известных проектов Marvel — среди них «Чудо-женщина 1984», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», получивший «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм.

Также Дэйв работал над сценарием «Годзиллы» 2014 года.