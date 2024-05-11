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Результат матча Team Spirit — Gaimin Gladiators (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Российская Team Spirit уступила Gaimin Gladiators на PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
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Team Spirit потерпела первое поражение на международном турнире PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Во втором раунде групповой стадии чемпионата «драконы» столкнулись с «гладиаторами». Европейской Gaimin Gladiators удалось взять реванш за поражение в гранд-финале The International 2023, обыграв «спиритов» со счётом 2:1 на турнире в Румынии.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Групповой этап
11 мая 2024, суббота. 18:40 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 1
Team Spirit

На текущий момент у Team Spirit в рамках соревнования счёт 1:1. Что касается Gaimin Gladiators, коллективу Антона dyrachyo Шкредова осталось заработать лишь одну победу, чтобы пройти в плей-офф ивента.

Ранее Team Spirit всухую обыграла российскую Virtus.pro, которая на текущий момент находится в одном шаге от вылета с PGL Wallachia Season 1.

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