Российская Team Spirit уступила Gaimin Gladiators на PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

Team Spirit потерпела первое поражение на международном турнире PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Во втором раунде групповой стадии чемпионата «драконы» столкнулись с «гладиаторами». Европейской Gaimin Gladiators удалось взять реванш за поражение в гранд-финале The International 2023, обыграв «спиритов» со счётом 2:1 на турнире в Румынии.

На текущий момент у Team Spirit в рамках соревнования счёт 1:1. Что касается Gaimin Gladiators, коллективу Антона dyrachyo Шкредова осталось заработать лишь одну победу, чтобы пройти в плей-офф ивента.

Ранее Team Spirit всухую обыграла российскую Virtus.pro, которая на текущий момент находится в одном шаге от вылета с PGL Wallachia Season 1.