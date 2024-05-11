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Бывший игрок Virtus.pro присоединился к составу 9Pandas по Dota 2

Бывший игрок Virtus.pro присоединился к составу 9Pandas по Dota 2
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Профессиональный игрок Олег sayuw Каленбет перешёл из состава Virtus.pro по Dota 2 в ростер 9Pandas. Информация об этом появилась в социальных сетях клубов.

Каленбет представлял российскую VP более года, однако в апреле 2024-го киберспортсмен был переведён в инактив команды. В составе «медведей» Олега заменил Владислав Antares Кертман, ранее представлявший 9Pandas. sayuw же, в свою очередь, занял место в составе «панд», которое освободилось после ухода Кертмана в Virtus.pro.

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Состав 9Pandas:

  1. Михаил Darklord^ Блинов.
  2. Глеб kiyotaka Зырянов.
  3. Альберт alberkaaa Черноиванов.
  4. Олег sayuw Каленбет.
  5. Алексей Solo Березин.

Единственным тир-1 турниром, на который отобралась 9Pandas в этом сезоне, был Elite League, где «панды» заняли 23–24-е место. Что касается Virtus.pro, на данный момент «медведи» выступают на чемпионате PGL Wallachia Season 1 с призовым фондом $ 1 млн и находятся в одном шаге от вылета с соревнования.

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