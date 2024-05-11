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Результат матча Shopify Rebellion — Virtus.pro (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Российская Virtus.pro оказалась в одном шаге от вылета с PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
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Российская команда Virtus.pro потерпела второе поражение в рамках турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Несмотря на то что в рамках PGL Wallachia Season 1 состав Shopify Rebellion выступает с двумя заменами, «медведям» всё равно не удалось одолеть оппонента. Ростер VP уступил команде из Северной Америки со счётом 1:2, упустив преимущество на решающей карте противостояния.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Групповой этап
11 мая 2024, суббота. 11:50 МСК
Shopify Rebellion
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Для российского коллектива это уже второе поражение на турнире в Румынии. Если Virtus.pro проиграет ещё одну серию, «медведи» покинут международный чемпионат. До этого состав VP уступил в дерби Team Spirit.

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Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 10 по 19 мая 2024 года в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов борются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

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