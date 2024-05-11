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Фильм «28 лет спустя» выйдет 20 июня 2025 года

Фильм «28 лет спустя» выйдет 20 июня 2025 года
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Компания Sony Pictures объявила дату выхода предстоящего фильма ужасов «28 лет спустя» — премьера третьей части состоится 20 июня 2025 года.

Продолжение фильмов «28 дней спустя» и «28 недель спустя» снимет Дэнни Бойл — режиссёр первых двух частей, также известный по «Миллионеру из трущоб» и «Франкенштейну» 2011 года.

Главные роли сыграют Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

Оригинальная лента рассказывала про Джима, который приходит в себя в реанимационном отделении больницы. Парень быстро убеждается в том, что Лондон покинут людьми, повсюду видны последствия массовых беспорядков и хаоса — теперь нужно найти способ выжить.

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