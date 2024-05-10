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Мануэль Рульфо сыграет главную роль в новом «Мире Юрского периода»

Мануэль Рульфо сыграет главную роль в новом «Мире Юрского периода»
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Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Universal Pictures нашла исполнителя главной роли для очередного перезапуска «Мира Юрского периода». Главной звездой фильма станет актёр Мануэль Рульфо, больше всего известный по сериалу «Линкольн для адвоката» от Netflix. Вместе с ним в ленте сыграет Скарлетт Йоханссон («Брачная история») и Джонатан Бейли («Феррари»).

У нового перезапуска «Мира Юрского периода» пока нет сюжетных подробностей. Известно, что лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с недавней трилогией, а её режиссёром выступит режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гарет Эдвардс.

Новый «Мир Юрского периода» выйдет в мировом прокате относительно скоро — 2 июля 2025 года. Universal Pictures планирует начать съёмки ленты в ближайшие месяцы и уже выставила дату начала производства: до 31 июля.

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