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Вышел тизер Харли Квин в аниме «Отряд самоубийц из другого мира»

Вышел тизер Харли Квин в аниме «Отряд самоубийц из другого мира»
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Японское подразделение Warner Bros. опубликовало новый тизер предстоящего аниме-сериала «Отряд самоубийц из другого мира» по одноимённой франшизе DC Comics.

Ролик полностью посвящён Харли Квин, одной из самых известных представительниц группировки.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Аниме-версия «Отряда самоубийц» выйдет в июле этого года — помимо Харли Квин, в сериале появятся Джокер, Дэдшот, Король Акул, Глиноликий и другие. По сюжету команда антигероев отправится в альтернативную вселенную с драконами и орками.

Адаптацией занимается Wit Studio, известная по работе над «Атакой титанов», «Сагой о Винланде», «Семьёй шпиона» и другими известными сериалами.

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