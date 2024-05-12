Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В EA Sports FC 24 по ошибке раздали лучшие карточки Мбаппе и Дембеле — игроки негодуют

В EA Sports FC 24 по ошибке раздали лучшие карточки Мбаппе и Дембеле — игроки негодуют
Аудио-версия:
Комментарии

10 мая в EA Sports FC 24 стартовал новый этап ивента «Команда сезона», в котором в режиме Ultimate Team появились максимальные версии лучших игроков сезона чемпионата Франции по футболу. Лучшими карточками события стали усиленные Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, чья суммарная стоимость превышает 16 млн внутриигровых монет.

Как оказалось, разработчики из Electronic Arts допустили ошибку в расчётах, из-за чего обоих футболистов было легко получить в режиме Champions. Многие геймеры выбили Дембеле и Мбаппе из наборов, хотя в прошлых этапах «Команды сезона» они довольствовались куда более скромными наградами.

TOTS-версии Мбаппе и Дембеле в EA Sports FC 24

TOTS-версии Мбаппе и Дембеле в EA Sports FC 24

Фото: Electronic Arts

Electronic Arts отреагировала на ситуацию очень быстро, признав «ошибку» и уменьшив вероятность выпадения лучших карт ивента. Сообщество EA Sports FC 24 осталось крайне недовольно поступком компании — они начали бойкотировать разработчиков в соцсетях и требовать вернуть высокий шанс выпадения Мбаппе с Дембеле.

Сейчас под постом об исправлении ситуации больше шести тысяч гневных комментариев от геймеров, а в сам пост они добавили контекст. В нём они отмечают, что это уже не первая подобная «ошибка», на которую разработчики реагируют моментально, тогда как на различные компенсации геймерам у авторов уходят дни и недели.

Материалы по теме
Игроки в EA Sports FC 24 сохранят мощную карточку Лео Месси — ранее её раздали по ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android