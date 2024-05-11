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Представлен «пиратский Steam» — лаунчер игр Hydra Launcher с торрентом и поиском репаков

Представлен «пиратский Steam» — лаунчер игр Hydra Launcher с торрентом и поиском репаков
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Энтузиасты опубликовали на GitHub проект игрового лаунчера Hydra Launcher, в котором можно будет бесплатно найти и скачать видеоигры.

Сейчас в приложении уже доступны оформленные странички игр, есть счётчик проведённого времени в отдельной игре, библиотека и система рекомендаций. В Hydra Launcher также можно добавить другие игры со своего ПК.

Фото: Hydra Launcher

Загрузка игр происходит через встроенный торрент-трекер, а файлы репака нужной игры система ищет автоматически по надёжным сайтам.

В будущем авторы Hydra Launcher хотят доработать функционал, добавив в него другие функции из Steam и других популярных лаунчеров. Среди них — социальная платформа, которая позволит создавать профили, добавлять других пользователей в друзья и так далее.

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