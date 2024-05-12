Расписание финального дня ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2

Сегодня, 12 мая, состоится гранд-финал тир-1 чемпионата ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В решающей серии соревнования по Counter-Strike 2 столкнутся две европейские команды — Team Vitality и MOUZ. За весь турнир эти коллективы не проиграли ни одного противостояния.

18:00. Гранд-финал, Team Vitality (Европа) — MOUZ (Европа).

Гранд-финал пройдёт в формате best-of-5. Чемпион ESL Pro League Season 19 заработает $ 170 тыс., а также получит приглашение на турнир Intel Extreme Masters Cologne 2024 с призовым фондом $ 1 млн, который пройдёт в Германии с 7 по 18 августа. Что касается второго финалиста ESL Pro League S19, то серебряному призёру достанется $ 80 тыс.