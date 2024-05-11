OpenAI хочет разрешить создавать эротику и другой взрослый контент с помощью нейросетей

Компания OpenAI изучает возможность разрешения пользователям создавать контент для взрослых в своих нейросетях — чате и других продуктах GPT, а также в генераторе изображений DALL-E.

Под взрослым контентом разработчики понимают эротику, жестокие сцены, нецензурную лексику и различные оскорбления.

При этом в OpenAI надеются, что пользователи будут ответственно подходить к тому, какой контент они создают. Также под запретом останутся дипфейки.

Пример ответа чат-бота Фото: OpenAI

В ответ на критику этого обсуждения в OpenAI заявили, что хотят дать пользователям максимальный контроль над ИИ, пока это не нарушает границ и прав других людей.

Ранее компания начала тестирование функционала, который позволяет определить, какие изображения были созданы нейросетью.