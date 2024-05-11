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Датчанин nicoodoz покинул активный состав HEROIC — его может заменить россиянин degster

Датчанин nicoodoz покинул активный состав HEROIC — его может заменить россиянин degster
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Профессиональный игрок Нико nicoodoz Тамджиди переведён в запас команды киберспортивного клуба HEROIC по Counter-Strike 2.

Датский киберспортсмен представлял HEROIC менее шести месяцев — с 18 декабря 2023 года. С ним в составе коллектив не поднимался выше 7-8-го места на тир-1 соревнованиях по Counter-Strike 2.

Последним чемпионатом nicoodoz в активном ростере клуба был ESL Pro League Season 19, где HEROIC завершила своё выступление на 21-28-м месте, не зайдя дальше группового этапа.

По слухам, датчанина в составе HEROIC заменит россиянин Абдулхалик degster Гасанов, ранее представлявший Team Spirit и OG. По словам инсайдеров, киберспортсмен из России подписал контракт с клубом несколько недель назад, однако эта информация не афишировалась.

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