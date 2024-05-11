«Понятия не имеем, что происходит»: автор Helldivers 2 о снятии с продажи ещё в 3 странах

Кооперативный шутер Helldivers 2 был снят с продажи ещё в трёх странах мира — под ограничения попали Латвия, Литва и Эстония.

Комментируя ситуацию, гендиректор студии Arrowhead Йохан Пилестедт признал, что у него нет информации о случившемся.

Мы понятия не имеем, что происходит. У многих разработчиков сейчас выходные, и мы только что узнали о случившемся от игроков. Мы хотим, чтобы наша игра была доступна по всему миру.

Разработчик также заявил, что Arrowhead не предупредили о снятии игры с продажи, и сейчас он ведёт переговоры с Sony о возвращении Helldivers 2 во все регионы.

Напомним, 5 мая Helldivers 2 сняли с продажи в 170 странах мира. Ранее Sony обязала игроков привязать к учётной записи, что вызвало резкий негатив в сообществе.