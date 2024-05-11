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Симпл запустит онлайн-курсы по игре в CS2 13 мая — подписка на год будет стоить $ 100

Симпл запустит онлайн-курсы по игре в CS2 13 мая — подписка на год будет стоить $ 100
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Киберспортсмен Александр s1mple Костылев в интервью для портала Esports Insider рассказал о запуске своих онлайн-курсов, посвящённых обучению игре в Counter-Strike 2. Уроки были созданы совместно с платформой FACEIT.

Проект под названием «Play Like s1mple» будет состоять из 60 интерактивных занятий в видеоформате, которые помогут любителям CS 2 развивать внутриигровые навыки и стратегическое мышление.

Сам s1mple прокомментировал запуск уроков следующим образом:

Меня это заинтересовало, потому что я знаю, как сделать так, чтобы игроки начали играть лучше. Я вижу, сколько ошибок они допускают, и мне кажется, что для них это хорошая возможность научиться чему-то у меня и других про-игроков. Я хочу видеть меньше ошибок. Хочу, чтобы люди играли больше как команда. Я хочу видеть красивый Counter-Strike 2.

Регистрация на онлайн-курсы от Симпла начнётся 13 мая 2024 года. Стоимость годовой подписки составит примерно $ 100 (9200 рублей). Также отмечается, что количество мест будет ограничено.

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