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Для Skyrim вышел огромный мод с новыми квестами и локациями — над ним работали 5 лет

Для Skyrim вышел огромный мод с новыми квестами и локациями — над ним работали 5 лет
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Энтузиаст под ником agerweb закончил работу над масштабной модификацией для The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, над которой трудился последние пять лет.

Фанатское дополнение Shumer and the Priest Kings добавит в игру новую большую территорию для исследований, которая по размерам оценивается как три владения Скайрима. В регионе Шумер можно встретить около тысячи NPC, многие диалоги были озвучены.

По словам автора, историю новой местности можно будет узнать по запискам и общению с жителями. Также мод включит в игру около 180 новых квестов — часть из них будет доступна в новой локации, для других придётся вернуться на уже знакомые земли.

Скачать Shumer and the Priest Kings можно на портале NexusMode. Для работы модификации потребуются два DLC — Dawnguard и Dragonborn.

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