Александр Головин вошёл в список лучших игроков сезона Лиги 1 в EA Sports FC 24

10 мая в EA Sports FC 24 Ultimate Team стартовал третий этап ивента «Команда сезона». На протяжении следующей недели в режиме будут доступны лучшие игроки сезона чемпионата Франции по футболу — их можно купить во внутриигровом трансферном рынке за внушительную сумму или получить в наборах.

В этом году в команду лучших игроков сезона Лиги 1вошли в основном футболисты из верхней таблицы чемпионата: «ПСЖ», «Монако», «Бреста» и других клубов. Наивысшего рейтинга — 97 баллов — удостоился только нападающий Килиан Мбаппе. Примечательно, что в список также попал российский футболист Александр Головин — он получил 94 балла на позиции оттянутого форварда.

Фото: EA Sports

Команда сезона Лиги 1 будет доступна в EA Sports FC 24 Ultimate Team до 17 мая включительно. После этого разработчики выпустят команду сезона Ла Лиги, Серии А и ультимативную коллекцию лучших карточек сезона.