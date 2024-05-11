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Психологический триллер «Созвездие» закрыли после первого сезона

Психологический триллер «Созвездие» закрыли после первого сезона
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Стриминговый сервис Apple TV+ решил не продлевать научно-фантастический сериал «Созвездие» на второй сезон.

Шоу в жанре психологического триллера снял Питер Харнесс, работавший над рядом эпизодов «Доктор Кто». Сюжет рассказывал историю женщины-астронавта, которая после возвращения на Землю обнаруживает, что некоторые фрагменты её жизни бесследно исчезли.

Восьмисерийный проект вышел в онлайне в конце февраля и был довольно прохладно встречен как аудиторией, так и критиками. К примеру, на Rotten Tomatoes сериал получил 71% «свежести» при оценке пользователей 52%.

Ранее стало известно о закрытии популярного автомобильного шоу The Grand Tour. Ведущий Джереми Кларксон позже признал, что легендарное трио уже рассказало о тематике всё, что можно.

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