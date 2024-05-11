iPhone 16 Pro будет на 20% ярче прошлогодней версии — инсайдер

Портал MacRumors со ссылкой на известного китайского инсайдера Instant Digital сообщает, что яркость экрана iPhone 16 Pro повысится на 20% по сравнению с предыдущей моделью.

Типичная яркость актуальной модели, то есть iPhone 15 Pro, составляет 1000 нит. Следующая версия смартфона от Apple сможет похвастать показателем в 1200 нит.

Отмечается, что типичная яркость (используется при демонстрации SDR-контента) экрана iPhone не менялась с 2021 года, когда вышел iPhone 13 Pro.

При этом пиковая яркость останется прежней — 1600 нит, однако она используется только для HDR-контента, тогда как большую часть времени пользователь смотрит на изображение в SDR-формате.

Ранее были раскрыты цвета iPhone 16 Plus.