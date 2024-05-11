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Dosia, Flamie, Hooch — стали известны таланты студии освещения BB Dacha Belgrade по CS 2

Dosia, Flamie, Hooch — стали известны таланты студии освещения BB Dacha Belgrade по CS 2
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Турнирный оператор FISSURE представил талантов студии освещения чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В русскоязычную студию освещения соревнования в Белграде, Сербия, вошли как опытные кастеры, так и бывшие профессиональные игроки в Counter-Strike 2:

  • Дмитрий Zloba Иринчук;
  • Никита Sheyl Демешов;
  • Иван F_1N Кочугов;
  • Егор Flamie Васильев;
  • Алмаз Almazer Асадуллин;
  • Владислав Harumi Радвилович;
  • Дмитрий Hooch Богданов;
  • Михаил Dosia Столяров;
  • Евгений BАС9СКОРОСТb Ватлашов;
  • Ева Eevochka Денисова;
  • и другие.
Таланты BetBoom Dacha Belgrade 2024

Таланты BetBoom Dacha Belgrade 2024

Фото: соцсети FISSURE

Также соревнование осветят комьюнити-кастеры, среди которых Александр Zoner Богатырев, Максим Shadowkekw Павлов, Евгений Aunkere Карьят и Алексей Overdrive Бирюков. Кроме этого, турнир покажут и на английском языке.

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 19 мая. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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