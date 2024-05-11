Dosia, Flamie, Hooch — стали известны таланты студии освещения BB Dacha Belgrade по CS 2

Турнирный оператор FISSURE представил талантов студии освещения чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В русскоязычную студию освещения соревнования в Белграде, Сербия, вошли как опытные кастеры, так и бывшие профессиональные игроки в Counter-Strike 2:

Дмитрий Zloba Иринчук;

Никита Sheyl Демешов;

Иван F_1N Кочугов;

Егор Flamie Васильев;

Алмаз Almazer Асадуллин;

Владислав Harumi Радвилович;

Дмитрий Hooch Богданов;

Михаил Dosia Столяров;

Евгений BАС9СКОРОСТb Ватлашов;

Ева Eevochka Денисова;

и другие.

Таланты BetBoom Dacha Belgrade 2024 Фото: соцсети FISSURE

Также соревнование осветят комьюнити-кастеры, среди которых Александр Zoner Богатырев, Максим Shadowkekw Павлов, Евгений Aunkere Карьят и Алексей Overdrive Бирюков. Кроме этого, турнир покажут и на английском языке.

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 19 мая. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.