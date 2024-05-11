Похороны одного из важнейших персонажей — новые кадры финального эпизода «Детства Шелдона»

В Сети продолжают появляться кадры финального сезона сериала «Детство Шелдона» — спин-оффа ситкома «Теории большого взрыва» про взросление Шелдона Купера.

Дальнейшая информация в материале содержит спойлеры.

Финал сезона выйдет 16 мая — в один день опубликуют сразу два последних эпизода, 13 и 14 серии. После этого сериал будет закрыт.

На новых моментах можно увидеть, как семья провожает в последний путь Джорджа Купера, отца семейства. В предыдущем эпизоде семья готовилась к поездке Шелдона в Калифорнию, когда пришла новость, что Джордж скончался на работе от сердечного приступа.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей — в основном люди хвалили дух шоу и его связь с оригиналом.

Фото: CBS

Фото: CBS

Фото: CBS