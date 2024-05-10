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«Работаем». Головин — о попадании в команду сезона Лиги 1 в EA Sports FC 24

«Работаем». Головин — о попадании в команду сезона Лиги 1 в EA Sports FC 24
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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин отреагировал на попадание в команду сезона Лиги 1 в EA Sports FC 24.

«Работаем», — написал Головин в телеграм-канале под изображением со своей карточкой из игры.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит остаток текущего сезона из-за полученной травмы лодыжки.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 32 матча. Ранее чемпионство в Лиге 1 уже обеспечил себе «Пари Сен-Жермен». На счету парижан 70 очков.

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