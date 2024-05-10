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ПК-версию Ghost of Tsushima сняли с продаж в 180 странах мира, включая Казахстан и Армению

ПК-версию Ghost of Tsushima сняли с продаж в 180 странах мира, включая Казахстан и Армению
Аудио-версия:
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10 мая компания Sony сняла с продажи ПК-версию Ghost of Tsushima в тех странах, где официально не запущен PSN. Всего в список вошли около 180 стран, включая Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан и многие другие государства. Ситуация связана с недавним скандалом с Helldivers 2, решение с привязкой аккаунта PlayStation для которой компания откатила обратно.

Фото: SteamDB

Теперь на странице Ghost of Tsushima нет возможности купить грядущий экшен, хотя сама страница всё ещё доступна. При этом некоторые пользователи сообщают, что ключи для стран СНГ продолжают действовать и всё ещё активируются, позволяя добавить игру на свой аккаунт. Вернёт ли Sony игру в продажу в 180 странах мира в ближайшее время, неизвестно.

Ghost of Tsushima поступит в продажу в Steam и Epic Games Store уже 16 мая с полным русским дубляжом и субтитрами.

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