Стартовал новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой — вышли сразу две серии

11 мая состоялась премьера 14-го сезона сериала «Доктор Кто», который станет мягким перезапуском всего сериала. Главную роль в продолжении играет звезда «Сексуального просвещения» Шута Гатва, а его спутницей выступает молодая девушка по имени Руби Сандей.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Новый сезон «Доктора Кто» стартовал сразу с двух эпизодов:

Space Babies («Космические дети») — Доктор и Руби отправляются в далёкое будущее и попадают в причудливую ферму, управляемую космическими детьми. Героям предстоит защитить ребят от страшного монстра, который живёт неподалёку.

(«Космические дети») — Доктор и Руби отправляются в далёкое будущее и попадают в причудливую ферму, управляемую космическими детьми. Героям предстоит защитить ребят от страшного монстра, который живёт неподалёку. The Devil's Chord («Дьявольский аккорд») - Доктор и Руби знакомятся с группой The Beatles, но обнаруживают, что некий Маэстро изменил историю. Лондон становится масштабным полем битвы, а на кону вновь стоит будущее человечества.

Остальные эпизоды нового сезона «Доктора Кто» будут выходить раз в неделю в ночь на субботу по Москве. Всего в продолжение восемь эпизодов с финалом 21 июня.