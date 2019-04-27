«Инвалидность не должна быть преградой для игр», — уверен Александр Cristal1337 Натан из Голландии. Он родился с мышечной болезнью, но всю жизнь интересовался соревнованиями. В течение почти 10 лет он играл в любительской команде по настольному футболу, но теперь решил посвятить свое время другому увлечению — видеоиграм.



«Я играл в Dota 2 с закрытой беты и практически сразу влюбился в игру. Играя, я встретил множество приятных людей. Отдельное наслаждение мне доставляет просмотр соревнований», — рассказал «Чемпионату» Александр.

Однако, наблюдая за турнирами, он заметил, что на профессиональной сцене совсем нет игроков-инвалидов. Вдохновляясь примером BrolyLegs, который участвует в чемпионатах по Ultra Street Fighter и играет только ртом из-за врожденного дефекта, Александр решился собрать команду по Dota 2, состоящую исключительно из людей с ограниченными возможностями.

«Изначально я хотел собрать национальный состав, потому что это бы упростило логистику и поездки на LAN-соревнования. Однако даже с помощью сообщества мой поиск оказался безуспешным. Так что я решил расширить зону поиска, сделав пост на Reddit — и это сработало!»

Первое объявление от Александра в разделе доты на Reddit появилось три месяца назад. Он рассказал, что уже давно пытался выйти на контакт с местными игроками-инвалидами, искал спонсоров, но никто так и не отозвался. Ему показалось, что голландское и бельгийское сообщества недостаточно большие — участников не хватило бы на целую команду. Поэтому Александр решил, что готов собрать международный состав.



«На мой взгляд, если ваша болезнь влияет на какой-либо аспект игры, то вы игрок с ограниченными возможностями. Влияние не должно быть прямым, например, отсутствие руки или слепота. Многие виды инвалидности влияют на повседневную жизнь так, что нам становится сложно соревноваться. Например, сложно передвигаться, поездки в больницу нарушают график тренировок. Если бы не мои друзья по футболу, я бы не играл почти 10 лет. Я пытаюсь создать команду коллег, которые смогут делиться опытом и амбициями, чтобы преодолеть свои индивидуальные проблемы», — написал он в своем посте.

Реакция реддиторов была исключительно положительной. Конечно, не обошлось без классических шуток про то, что Александр пришел в правильное место. И если ему нужны игроки с психологическими заболеваниями, то стоит поискать в матчмейкинге. Именно на форуме придумали сначала шуточное, а теперь вполне реальное название — Permastunned Gaming. Но среди колкостей и слов поддержки оказались и сообщения от тех, кто действительно заинтересовался идеей.



«После моего первого поста со мной на связь вышли двое игроков (Yakobis и Adante), которые теперь являются членами команды и помогают мне со сложными моментами в управлении», — поделился Александр.



Среди участников обсуждения нашлись люди с параличом, аутизмом, заболеваниями сердца, глухотой и ДЦП — все они играют в Dota 2. Конечно, не каждый захотел присоединиться к составу, но, один за другим, Александру удалось собрать команду из семи человек (с учетом замен). Итак, вот его герои.



Сигги Adante Харальдсон — парень из Исландии, который родился с двумя пальцами. На обеих руках у него есть только по большому пальцу, но это не мешает ему умело управляться с мышкой и клавиатурой.

Джейкоб Yakobis Стенли из Америки стал инвалидом после аварии. По словам Александра, врачи смогли спасти ему жизнь, но после операции у него начались проблемы с суставами. К тому же игрок страдает от атаксии, нарушения согласованности движений различных мышц.



Еще один американец — Shattovv — парализован ниже пояса, что не мешает ему увлекаться игрой и даже попасть в топ-1600 рейтинговой таблицы региона.



Флориан Caddelane из Германии тоже парализован. В детстве у него случился инсульт.



Немец Марк ZaW Вернер уже знаком зрителям Twitch и пользователям форума Reddit. После происшествия во время кайтсерфинга Марк остался парализован ниже плеч и теперь может шевелить только головой и шеей. Героями в Dota 2 он управляет с помощью подбородка и в шутку мечтает о голосовом управлении способностями.

«В Dota 2 нужно играть головой!» История парализованного стримера Марк ZaW Вернер может шевелить только головой и плечами, но это не мешает ему заниматься спортом и устраивать трансляции по любимой игре.

Еще двое игроков, ManyQ из России и Marard из Словакии, живут с церебральным параличом и тоже тренируются с командой.



По данным Dotabuff, их ранги колеблются от Легенды 2 до Титана. Некоторые из них даже пробовали свои силы в открытых квалификациях на The International. Сам Александр тоже любит играть в Dota 2, но решил взять на себя обязанности менеджера.

«Дота — это один из тех потенциальных видов спорта, в котором можно быть инвалидом, но при этом продолжать играть из дома. И никто не заметит разницы», — поделился своим мнением Yakobis в сюжете для голландского медиа.

Но пока команда находится только на стадии зарождения. Игроки по возможности тренируются, играя вместе в рейтинговых матчах. Пока что это лучший вариант для состава, где участники живут в разных часовых поясах и имеют разные возможности. Когда им удастся немного закрепиться и заявить о себе, они приступят к тренировкам с другими командами. А пока Александр хочет просто поучаствовать в Боевом Кубке и зарегистрировать состав на любительские турниры. Причем он намерен сделать так, чтобы Permastunned Gaming соревновалась со здоровыми соперниками, как он когда-то в настольном футболе.



Однако Александр и его команда пошли дальше: ребята начали стримить.



«Мой первый пост на Reddit привлек так много внимания, что я решил сделать больше. Я увидел возможность не только создать серьезную киберспортивную команду, но и вернуть что-то обществу. В Permastunned Gaming все разделили это мнение и выразили желание привлечь внимание к проблеме. Мы решили показать, что значит быть игроком-инвалидом. Сигги оказался идеальным кандидатом для этой работы. Он комик, который занимался стенд-апом, у него есть опыт общения с публикой, и он знает, как можно развлечь людей», — поделился Александр.

Первый стрим Adante собрал достаточно много зрителей из разных уголков мира. В ветке на Reddit отметилось немало людей, выражавших поддержку игрокам и дававших советы по развитию канала и улучшению трансляции. Затем к стримам подключился и Yakobis.



«Это сложно, но не из-за инвалидности. Большинство людей по-доброму к этому относится. Сложно находиться в центре внимания. Даже для Сигги, у которого есть опыт, первый раз был непрост. Однако со временем становится все легче и легче. Думаю, ты растешь с выполнением задач и исполнением обязанностей независимо от того, инвалид ты или нет», — объяснил Александр.

Следующим шагом Permastunned Gaming стали благотворительные стримы. Новые трансляции направлены на то, чтобы собрать деньги для фонда SpecialEffect. Эта компания как никто другой близка ребятам. Они помогают людям с инвалидностью наслаждаться видеоиграми и учиться пользоваться современными разработками, начиная от модифицированных геймпадов и заканчивая технологией контроля глазами. Сотрудники центра приглашают к себе гостей и сами ездят по Великобритании, чтобы рассказать и показать разные новшества. И на это им, конечно же, требуются средства.

«Мы в Permastunned Gaming хотим сделать свой вклад в общество. Идея благотворительного стрима пришла сама собой. Есть множество фондов, которым мы доверяем и будем стараться заработать для них денег и привлечь к ним внимание на новых стримах», — рассказал Александр о дальнейших планах. Желающих помочь и просто познакомиться с ребятами он приглашает на ближайшие трансляции.

Но самое главное ведь не в деньгах. Александр и его товарищи по Permastunned Gaming смогли найти друзей и начать реализовывать свои амбиции наряду с любой другой командой. Им не нужны соревнования для инвалидов. В Dota 2 они равны со всеми.



«Любая игра — это платформа, где ты можешь чего-то добиться, — заключил Александр. — Раньше я играл в «Сапера» и делал скриншоты с самыми быстрыми результатами. Я с такой радостью бил очередной рекорд и всегда интересовался, насколько другие люди делают это быстрее меня. А еще я наслаждаюсь социальным аспектом видеоигр, возможностью заводить новых друзей и общаться с сообществом. Это может сделать жизнь людей с ограниченными возможностями проще. Я заметил, что в Permastunned Gaming мы проходим через одинаковые сложности в жизни, говорим о них и делимся тем, как можно их преодолеть. Это способ помочь друг другу».