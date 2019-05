Парк недетских развлечений. За кем следить на парижском мэйджоре по Dota 2

«Мы едем в Диснейленд!» — как по команде кричали команды, которые прошли квалификацию на MDL Disneyland® Paris Major. Самая необычная площадка в этом сезоне начнет принимать матчи по Dota 2 уже 4 мая. Как всегда 16 команд разыграют $ 1 млн и 15 тыс. рейтинговых очков. Но пока кто-то бьется за призы, другие сражаются за престиж, славу региона и собственные убеждения. Рассказываем о пяти командах, за которыми стоит пристально следить на грядущем мэйджоре.

OG: дома и стены помогают?

Добро пожаловать на родную землю, Себастьян 7mad Дебс и Титуан Soсkshka Мерло! Франция очень давно не принимала международных турниров по Dota 2. Наверное, даже дольше, чем Socks отсутствовал на профессиональной сцене. Но для OG это турнир престижа не только из-за французской прописки их хардлейнера.

У OG был непростой сезон. Анатан Ana Фам решил взять перерыв, чтобы отдохнуть после утомительной победы на The International, а новые игроки, ну, никак не могли заменить талантливого австралийца. Пера Андерса Pajkatt Олсен Лиля попросили из состава даже после победной квалификации на майнор. Но и эти перестановки не помогли. Теперь, когда Ana вернулся, команда снова заиграла прежними красками.



Во-первых, Йохан n0tail Сундштайн и Себастьян 7mad Дебс вернулись к привычному драфту. Топиасу Topson Таавитсайнену теперь не нужно выполнять роль второго керри для подстраховки. Ему снова дали возможность носиться по карте на Windranger и Pangolier, нагоняя жути на соперников. У Йессе Jerax Вайники снова оказались развязаны руки, потому что он не боится оставить оффлейнера или керри на линии и может творить на карте беспредел.



Но самое главное — к OG словно вернулась прежняя уверенность в своих силах. Тут тебе и раздача осколков для соперников, и постоянный спам фразочек чата, и Topson, который почему-то уже на вражеской базе, хотя еще не все тир-1 снесены. Может, OG и не выглядят пока сильнейшим составом мира, но от них хотя бы снова веет той безбашенной и легкой на подъем и эксперименты командой, по которой так скучали зрители.

NiP: на майноре зажигаются звезды?

Первый опыт победителя майнора на мэйджоре оказался комом. Вымотанные Tigers выиграли всего две карты за турнир, после чего покинули The Kuala Lumpur Major. Но чем дальше, тем мощнее команды доказывали, что майнор — не просто слот для тир-2 пятерки. Чемпион DPC-турнира приезжает с серьезной заявкой на успех. EHOME без проблем забралась в топ-6, а Vici Gaming так и вовсе на кураже выиграла мэйджор.



Однако вряд ли от Ninjas in Pyjamas ждут чемпионского выступления. Если EHOME и VG на своих майнорах выглядели непобедимыми машинами, то «ниндзя» несколько раз дали слабину. Им в укор ставят и слабую игру на групповой стадии, и очень неуверенный финал, где команда находилась буквально в одном неверном решении от поражения. Если на фоне команд на майноре NiP не выглядели монстрами, то куда уж целиться в топы мэйджора?



Однако у «ниндзя» есть несколько преимуществ перед соперниками. В первую очередь, это моральный подъем. NiP переживала не лучшие времена, испытывая проблемы даже на уровне региональных квалификаций. Проблемная групповая стадия на майноре наверняка подлила масла в огонь. То теперь, когда они «раскликались», ребята вряд ли резко отпустят волну.



Во-вторых, они уже попробовали множество рабочих и не очень стратегий в режиме реального боя. Они знают, как играть с и против Drow Ranger, что давать Адриану Fata Тринксу, чтобы он не закинул, и что все еще можно взять на 22 пик Broodmother и Meepo. Вряд ли выступление на майноре сделало их слишком предсказуемыми для соперников, ведь Питер PPD Дагер успел перепробовать множество вариаций. Хотя, наверное, последний пик ему теперь не отдадут — на майноре NiP проиграли всего одну карту, когда брали героя последними.

Beastcoast: карма в действии?

Если на небесах говорят о море, то на Reddit говорят о Джеки Envy Мао. В этот раз зрители ждут не только чьей-то фееричной победы, но и не менее красочного провала Beastcoast. А все потому что люди жаждут справедливости. Состав Envy, совсем недавно носивший название TeamTeam, за пару недель до мэйджора выгнал двух игроков, заработавших путевки на турнир. На команду обрушилась волна критики за кик лучших исполнителей, а на почве этого сообщество даже стало требовать дисквалификации. Конечно, с турнира никого не сняли, но поклонников у состава поубавилось.

Отчасти и из-за того, кто именно пришел на замену Николаса Gunnar Лопеза и Джейсона Newsham Ньюшема. Новым старым мидером стал Эрик Ryoya Донг, хорошо известный поклонникам американской сцены. В основном тем, что уже несколько лет значится в списке игроков с потенциалом, но так и не может его реализовать. Между прочим, Envy уже второй раз за сезон меняет Gunnar на Ryoya. В прошлый раз ему это помогло пробиться на майнор. Теперь отбило еще больше поклонников.



Неожиданным дополнением к составу стал сингапурец Тимоти tmt Онг, который занял позицию саппорта четвертой позиции. Кажется, прошлогодняя поездка Envy в Юго-Восточную Азию был продуктивной, по крайней мере, в отношении скаутинга.

Tmt в свое время засветился в Entity Gaming, играл там на позиции керри. А потом взял перерыв, чтобы переквалифицироваться в саппорта. Сейчас у него есть 2 аккаунта по 8k MMR в SEA и явно неплохие отношения с Джеки.

Правда, бороться на этом турнире ему придется не только с соперниками по группе и сетке, но и с общественным давлением.



Как шутят на Reddit, карма уже отыгралась за Gunnar и Newsham. Бывшие TeamTeam (а теперь Beastcoast) попали в одну группу с Team Liquid, Virtus.pro и Keen Gaming. И ни одна из этих команд не приехала на мэйджор в качестве туристов. Будет неловко сделать такую громкую замену, а потом не взять ни одной карты…

Team Empire: у СНГ есть надежда?

Вера в СНГ умирает последней. Пока Virtus.pro гордо несет стяг региона впереди рейтинговой таблицы, остальные его представители грустно плетутся в хвосте. Статистика неутешительна — Gambit Esports, The Pango и Natus Vincere занимали на мэйджорах последние места. Теперь настал черед Team Empire попробовать прервать этот порочный круг.



Текущий состав «империи» формировался медленно и постепенно. Организация попробовала поэкспериментировать с двумя командами, меняла игроков местами, а к квалификациям MDL определилась с новым саппортом и капитаном — опытным Ринатом Kingr Абдуллиным, который и молодых игроков поднимал, и на мэйджорах бывал, и Black Hole на Rubick в Team Secret давал. Для текущего состава это невероятно важное приобретение, потому что в критический момент кто-то в команде должен сохранять здравый ум и холодный рассудок.



В остальном у Team Empire полный порядок. Есть мидер, который так хорошо играет, что его даже называют читером. Есть керри, с которым они без проблем распределяют роли и фарм на карте. Команда не боится положиться на Кыялбека Dream Тайирова и уверенно использовать стратегию 4+1. Нет только одного — паспорта в руках у талантливого Олега sayuw Каленбета, который пока что не может присоединиться к своей команде на мэйджоре. Если для NiP замена на чемпионате была на руку, то Empire вряд ли будут рады любому новичку в команде. Тем более когда речь идет об игроке, который так хорошо подходил этому составу, что его в свое время перевели из другой пятерки.



К тому же Team Empire досталась группа, в которой у них есть все шансы преподнести парочку сюрпризов. Если с Team Secret все понятно, то NiP и Chaos могут оказаться вполне посильными соперниками, тем более на групповой стадии. Осталось всего ничего — доехать в полном составе.

PSG.LGD: а может Maybe?

Для китайской команды этот мэйджор тоже немножечко домашний. Их партнер, «ПСЖ», наверняка не откажется от победы пятерки под их тегом на парижской земле. Тем более сейчас, когда команда снова собралась в полном составе и сможет играть в полную силу.

Вице-чемпионы The International проводят сезон, который можно просто назвать «средненьким». Они не выигрывают мэйджоров, но зато стабильно держатся в топ-6 каждого рейтингового турнира. Игроки не получают звание MVP, но на каждом чемпионате кто-то из них отметится хайлайтами. Ни про одного из них не говорят, что он потерял форму после TI: fy все также дает жару на Tusk и Magnus, а xNova вместе с ним держится в топе по количеству ассистов на турнирах. У LGD все и так было хорошо, но они попробовали сделать еще лучше.



Кроме того, что команда не распалялась на сторонние турниры, они дали возможность своему мидеру Maybe спокойно отдохнуть. Главная звезда команды отпраздновал собственную свадьбу, спокойно провел время с любимыми и родными и медленно снова втянулся в тренировочный ритм. Никаких резких движений. И уже на квалификации к мэйджору это дало результат: он закончил отборы со статистикой 71/19, а две карты завершил и вовсе без смертей.



LGD на этом турнире нужно сделать совсем небольшое усилие — и они забронируют себе путевку на домашний The International. Для этого необходимо всего-то пробиться в топ-6 мэйджора.

Расписание групповой стадии MDL Disneyland® Paris Major

4 мая

11:00 Virtus.pro — beastcoast

11:00 Keen Gaming — Team Liquid

11:00 Team Secret — Team Empire

11:00 Ninjas in Pyjamas — Chaos Esports Club

14:30 Матч «виннеров» в группе А

14:30 Матч «виннеров» в группе B

18:00 Vici Gaming — paiN Gaming

18:00 PSG.LGD — Mineski

18:00 Evil Geniuses — compLexity Gaming

18:00 Fnatic — OG

21:30 Матч «виннеров» в группе С

21:30 Матч «виннеров» в группе D



5 мая

11:00 Матч «лузеров» в группе А

11:00 Матч «лузеров» в группе B

14:30 Матч за выход со второго места в группе А

14:30 Матч за выход со второго места в группе B

18:00 Матч «лузеров» в группе C

18:00 Матч «лузеров» в группе D

21:30 Матч за выход со второго места в группе C

21:30 Матч за выход со второго места в группе D