«К ответу». Gambit Esports отвечают на комментарии о ESL One Birmingham

После каждого турнира у аналитиков и обычных зрителей остается к командам множество вопросов. Почему выбрали именно этого героя в решающей карте? Что случилось в драке на Рошане? Кто виноват в поражении или больше всех выложился для победы? Все свои сомнения и предположения они оставляют в комментариях в социальных сетях и на киберспортивных порталах.



После выступления Gambit Esports на ESL One Birmingham мы собрали самые популярные вопросы из групп в ВКонтакте, сайтов Cybersports.ru, Cyber.sports.ru, Dota2.ru, форумов Reddit и ProDota. И отправили их единственным людям, которые смогут на них верно ответить — представителям Gambit Esports. В первом выпуске «К ответу» на комментарии из социальных сетей ответили Никита Daxak Кузьмин и тренер команды Анатолий Boolk Иванов. Они рассказали о том, чем хорош Lone Druid, и не боятся ли они «палить страты».



Все комментарии пользователей приводятся с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Ark на трансляции:

Liquid сами себя загнали в угол своим драфтом. Я думаю, что Broodmother была лишней.

— За счет чего была выиграна третья карта против Team Liquid? Как вы оценили пик Broodmother от Liquid?



Daxak: Мы просто лучше сыграли, у нас все 3 линии были очень хорошие. Broodmother мы не удивились. У нас оставались TA или Meepo на последний пик (я решил, что лучше сыграть наверняка и взять TA).

Boolk: Думаю, Liquid точно себя в угол не загоняли. Это команда высокого класса, и они сами себе в ногу стрелять не будут. Мы точно знали, что у них есть возможность взять Broodmother на 21 пик, и у нас были варианты, чем мы будем их закрывать: либо Meepo, либо Templar Assassin. Оба героя остались в пуле, так что вопрос был просто к игроку, на каком из них ему будет комфортно сыграть. Карта шла достаточно ровно, и мы просто чуть лучше ее провели. Наши персонажи в поздней стадии игры позволяли делать больше, чем их.



По поводу Aghanim's Scepter — MATUMBAMAN виднее, он один из лучших игроков на Broodmother в мире. Очень сильный предмет для героя. С ним «бруда» может быть в любой точке карты. И это доставляло нам большие проблемы еще во время игры.

Пахом

Вообще в качестве заметок на полях это реально смешно, что даже в про Доте сторона редиант считается более выгодной, каждый герой в пабе за редиант имеет на 5-7 % винрейта больше, а Айсфрогу тупо пофигу он че-то там двигает Спауны и в ус не дует.

— Почему Артем был удивлен, когда Vici Gaming выбрала Radiant, а не первый пик? На профессиональной сцене не так ощущается преимущество этой стороны?



Daxak: Вероятней всего, мы много игр начинали с первый пиком. Да и сейчас присутствует баланс сторон. Раньше был полнейший дизбаланс на всех линиях и стадиях игры. А теперь мне даже больше нравится Dire.



Boolk: В первой игре они выбрали Radiant, а во второй уже хотели забрать первый пик. Но так как приоритет был на нашей стороне, мы взяли право первого пика. Возможно, в первой карте они просто хотели посмотреть, что мы будем делать. Отдали нам инициативу, и мы ей воспользовались. Если бы приоритет во второй карте был на стороне VG, они бы точно забрали первый пик.



Сейчас изменили карту, и многие дизбалансные вещи на стороне Radiant отошли на второй план. Не думаю, что разрыв в винрейте будет таким высоким, как в прошлом патче. Поэтому команды не ставят в приоритет Radiant, теперь все зависит от того, кому как комфортней играть и кто какие стратегии подготовил.



— За счет чего Radiant был сильнее Dire?



Boolk: В первую очередь, это ландшафт карты. Отвод Radiant на легкой линии сильно влиял на многие мачапы, а сейчас там добавили деревья. Если ты за Radiant, через мид проще роумить. К тому же раньше за Radiant на средней линии можно было потратить одно Tango и фармить правый лагерь нейтралов. Сейчас тебе для этого нужно два Tango. И множество других мелочей.

Но основная причина в том, что сейчас команды «размениваются» картой и играют во вражеском лесу. Когда ты выбираешь Radiant, ты играешь в лесу Dire, а он ближе к Рошану. Соответственно, сопернику всегда нужно помнить, что если он уйдет далеко во вражеский лес, то команда противника может забрать Аэгис.

arsenalfc

Парням нужно научиться играть активней, когда у них преимущество. Ну а так результат не плох, но 1-1 нужно было делать

— Почему во второй карте против Secret не удалось реализовать преимущество?



Daxak: Секретный блок! Но если серьезно, то пару раз ошиблись и не смогли собраться.

Владимир Роюкович

Чуть чуть не хватило в игре с сикретами вам бы понять что шторм это автолуз против него научились играть как и против никса. Еще одно доказательство что пики это 70 процентов от карты.

— Почему выбрали Storm Spirit на последней карте против Secret?



Daxak: У нас точно был хороший пик, хотя по поводу Storm Spirit я тоже не уверен. Но я не драфтер и почти не принимаю в этом участия.



Boolk: У нас был выбор между TA и Storm Spirit. Мы больше склонялись ко второму, потому что у соперника было мало героев против него. После игры можно сделать вывод, что пик Templar Assassin был бы лучше. Но это игра, тут кто-то ошибается, кто-то нет. В любом случае у нас на этой карте было много возможностей для победы, но мы ошиблись.

— Насколько игра сейчас зависит от драфтов, а насколько от исполнения и личного мастерства?



Daxak: Так же, как и всегда. Пик — важная составляющая, но без микро и макро игры ты все равно проиграешь, каким бы ни был драфт.



Boolk: Все зависит от того, насколько хороша твоя стратегия. Все относительно. Кто-то высоко ценит одного героя, кто-то — другого. Со стороны зрителя может показаться, что пик — все 100% игры, а если что-то пошло не так, то это команда недоиграла. Но если бы все было так легко и решалось на стадии драфта, то дота не была бы такой зрелищной.

Илья Савчук

Зачем нужен этот Друид, вы же не побеждаете с ним вообще.



Антон Иванов

Почему фп друид а не свен? Если уж вы так хотите первым слотом вскрывать керри ну берите свена или темпларку.

— Почему команда делала упор на Lone Druid на турнире? Чем вас так привлекает этот герой?



Daxak: Не уверен насчет винрейта с этим героем, но у нас точно с ним хорошо идет игра. Многие команды даже банили его в первой стадии. Я нашел нового персонажа, на котором могу играть против любых героев. И если он такой бесполезный, то почему многие его нам не отдавали?



Boolk: Даже на этом турнире очень многие команды брали Lone Druid. С ним играли и LGD, и Team Secret. Он и нам подходит. У него нет больших слабостей на стадии лайнинга, он ходит и на среднюю, и на легкую линии, может постоять в соло. При этом у него очень высокий темп и хороший кор-потенциал.

Но самое главное — Никита чувствует себя на нем уверенно, ему комфортно играть на любой стадии драфта. Когда бы ты его ни взял, у Никиты не будет проблем, он найдет свой геймплей. А это очень важно для команды и в целом для построения драфта и стратегии. Нам с этим героем комфортно. В доте может работать что угодно, если ты достаточно уверен в своих действиях.

— Почему продолжали его использовать даже после неудачных матчей? Были ли они проиграны именно из-за Lone Druid?



Daxak: На 100% не могу сказать, но в матчах, где мы проиграли, были либо приняты неверные решения по карте, либо неправильно выбраны другие герои. Если бы игры были проиграны из-за LD, мы бы от него отказались.



— Где находится та граница, когда нужно отказаться от идеи?



Daxak: Все на психологическом уровне. Если игрок готов исполнять на герое, даже если с ним у команды 10 поражений и 0 побед, мы его возьмем.



Boolk: Предел — только возможности команды и игрока. Можно играть хоть пятью Минерами, если найдешь способ, как победить. А во всем остальном предела нет.

Расим Хисамутдинов

На первой карте дахак должен был выносить дузу с мида вперёд ногами, но нет, минус кура с веномом. Далее кура несёт в бот шмотки, бетрайдер бьёт ее в лесу, она доносит шмот с 2/3 хп, но ее никто не контролит и она идёт обратно по тому же маршруту, минус кура во второй раз. На этом первая игра кончилась.

— Что происходило в этот момент матча с Team Secret? Почему потеряли контроль над курьером?



Daxak: Когда он убил курицу на средней линии, он идеально поставил Fissure. Причем она была рассчитана на харас и блок меня, курьера он даже не видел. Меня сильно бьют, я думаю, что делать с главным героем, и из-за этого курица не подходит к фиссуре, чтобы передать предметы на расстоянии, а обходит её. Когда я заметил, было уже поздно отводить.



— Две смерти курьера — достаточно, чтобы проиграть карту? Насколько это влияет на игру?



Daxak: Это достаточно сильно влияет на игру. Но в этой карте были ошибки намного серьезней. У нас был шанс выиграть даже после 2 слитых курьеров.



Boolk: Против команды уровня Secret это действительно сильно мешает. С нашей стороны игра сильно замедлилась. И в совокупности с тем, что у нас не получилось что-то еще, эти два курьера осложнили положение.



Если соперник не накажет тебя, когда ты потерял двух курьеров, то можно играть дальше. Но это Team Secret, они на то и тир-1 команда, чтобы такого не допускать.

Расим Хисамутдинов

Вердикт: не справились с давлением (Сикрет же, топ-1 команда, коленки дрожат, ууу) и сделали слишком много критических.



Тот Самый

Сикрет криптонит для Гамбитов.

— Чувствовали ли давление и волнение перед матчем с Team Secret?



Daxak: Думаю, кто-то точно волнуется перед матчами с ними. Но я стараюсь всегда быть безэмоциональным, так проще.



— Подготовка к матчу с Team Secret отличалась от подготовки к другим командам?



Boolk: Подготовка к любой команде отличается, потому что все соперники разные. В зависимости от их действий и геймплея ты начинаешь искать их слабые стороны. Но у Team Secret их очень мало. К тому же они очень мощно наказывают за каждую ошибку, поэтому против них так тяжело.

Наш план был прост: хорошо сыграть в доту. Как на этот матч, так и на весь турнир.

Reddit

Gambit так слабы против Secret из-за большого разрыва по уровню макро. Как говорил Ramzes, Secret просто боги в этом, а у Gambit это самая слабая сторона. Если игра не идет так, как они хотят, они практически никогда не возвращаются в игру.

— Макро — ваша самая слабая сторона?



Daxak: У нас много макро в плане теории, но не всегда удается эти знания применить на практике.



Boolk: Нет, я не согласен с этим. У нас очень высокая теоретическая база. И в теории мы способны делать те же вещи, которые делают все тир-1 команды. Просто в каких-то играх это получается, а в каких-то нет.

vitalik123

Да как так?«Если честно, мы не тренировались перед ESL»,«Если честно у нас не было плана на матч с VG».У вас вообще хоть что-то есть, как вы побеждаете, какую магию используете?



MrL1n

Может им перед каждым турниром не тренироваться?

— Почему получилось так, что команда не тренировалась к турниру?



Daxak: У нас был отдых после квалификации на мэйджор. Так как патч должен был выйти после отборов на майнор, а у нас 3 человека сильно болели, мы решили, что лучше дать время отдохнуть.



Boolk: У меня была возможность изучить патч и подготовиться к турниру, это моя работа. Думаю, ребятам тоже удалось поиграть. У нас были проблемы и на квалификации к EPICENTER, когда все болели. На буткемпе был лазарет. Но как показал результат, это ни на что не повлияло.

Сергей Орлов

щас все страты сольют и на инт уже ничем не удивят.



DZappa

Если читаете топик, парни, не палите СТРАТЫ перед интом, у вас все-равно шансов нет забраться выше 7-8 места на эпицентре. Вспомните все тимки после мажоров — они все лузали следующие квалы.

— Существует ли понятие «не палить страты» на профессиональной сцене?



Daxak: Мне кажется, это миф.

Boolk: Такого понятия не существует. По крайней мере, я с таким не сталкивался. Возможно, у тебя есть какие-то особенные заготовки, в которых ты уверен и придерживаешь их до «часа X». Это просто козырь в рукаве. Ты всегда должен соблюдать мету, следить за трендами и адаптироваться по ходу турнира. Сколько бы стратегий ты ни подготовил, на турнире тебе все равно придется приспосабливаться. И это все дальше и дальше уводит тебя от понятия «не палить страты».



— Выступление на ESL One сделало вас более уязвимыми перед EPICENTER? Не волнуетесь, что теперь не удастся приехать в качестве «темной лошадки»?



Daxak: Если сможем придумать новые стратегии, ничего не изменится.



Boolk: А что мы должны были делать в таком случае? Проигрывать? Мы просто хотим играть в доту. И чем больше и лучше, тем больше удовольствия мы от этого получаем. На этом турнире мы играли неплохо, к EPICENTER постараемся играть еще лучше. А если к нам будут готовиться, тем лучше. Это позволит нам в будущем стать еще сильнее.