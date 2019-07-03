$ 3 млн для 14-летнего школьника. Разрешайте вашим детям играть в игры

Квалификации на The International 2019 по Dota 2
На днях призовой фонд чемпионата мира по главной киберспортивной игре в СНГ превысил прошлогоднюю отметку. Сейчас в рамках турнира планируется разыграть более $ 25,5 млн, однако за счёт внутриигровых покупок цифра продолжает расти.
Место в TI9 себе уже обеспечила сильнейшая команда региона — Virtus.pro, а ещё одна определится в ходе региональных отборочных.
Уже 3 июля начнутся открытые квалификации, в которых может принять участие любой желающий – достаточно просто зарегистрироваться на официальном сайте.
Главные матчи восемь лучших команд начнут в воскресенье, 7 июля. Основным претендентом на путёвку в Шанхай считается Gambit Esports, которой лишь немного не хватило для прямого приглашения. Впрочем, у команды Артема «fng» Баршака достаточно достойных конкурентов, среди которых Natus Vincere, Winstrike и даже новая команда легендарного игрока Даниила «Dendi» Ишутина The Pango – она начнёт отбор с открытых квалификаций вместе с любителями.
Когда: 7-10 июля
Победитель квалификаций примет участие в The International 2019 с призовым фондом более $ 25,5 млн.
Старт Континентальной лиги по League of Legends
Самая популярная киберспортивная дисциплина в мире открывает сезон в русскоязычном регионе 20 июля – чуть позже, чем лиги в других регионах. Восемь лучших команд СНГ в течение нескольких недель проведут двухкруговой турнир, а затем квартет сильнейших разыграет главный приз в размере двух миллионов рублей.
Впрочем, денежный бонус в данном случае скорее выглядит приятным дополнением – гораздо важнее, что чемпион Континентальной лиги представит наш регион на осеннем первенстве мира в Европе.
Многие называют главным претендентом на победу Unicorns of Love. Европейская организация дебютирует в LCL, выкупив (да, да, выкупив) слот у Team Just. Команде удалось привлечь сразу трёх чемпионов предыдущего розыгрыша лиги из Vega Squadron, которых дополнят опытный болгарский легионер Нихат Innaxe Алиев и легенда СНГ-киберспорта Эдвард EDward Абгарян.
А сама Vega Squadron будет вести борьбу за чемпионство с уже игравшим в СНГ датчанином Рафаэлем Doxy альд-Зараби и двумя новичками из M19 – главное, чтобы игроки успели выработать единый концепт и основную стратегию.
Не стоит сбрасывать со счетов и Elements Pro Gaming: финалисты весеннего сплита лиги сохранили состав и будут иметь преимущество на старте за счет стабильности.
Когда: каждые выходные с 20 июля.
Призовой фонд: ₽ 2 млн.
Intel Extreme Masters Season XIV по СS:GO
Легендарная Counter-Strike в середине июля вернётся в Чикаго в рамках очередного сезона известнейшей киберспортивной серии. Этот турнир станет последней возможностью лучших команд попрактиковаться перед чемпионатом мира в Берлине.
В Чикаго встретятся все команды первой тройки мирового рейтинга: Liquid, ENCE и Vitality. Противостоять им в борьбе за четверть миллиона долларов и трофей будут такие коллективы, как G2, MiBR и, главное открытие квалификаций, российская forZe!
Для молодой российской команды, которую поддерживает футбольный клуб «Спартак», это отличный шанс проявить себя. В CS:GO красно-белые сейчас на подъёме и здорово провели квалификацию к турниру, оставив за спиной более именитых Heroic и OpTic.
Пожалуй, победы в такой компании ждать не стоит, но дать бой ребята должны – тем более что вскоре им предстоит более важный турнир.
Когда: 18-21 июля.
Призовой фонд: $ 250 тыс.
CIS Minor Championship по CS:GO
Сразу после турнира в Чикаго российская пятёрка по CS:GO отправится в Берлин, где пройдёт майнор. По сути, это одна из четырёх региональных квалификаций (такие же пройдут для команд Америки, Европы и Азии), в которой восемь СНГ-коллективов будут вести борьбу за путёвки на мэйджор (турнир со статусом чемпионата мира).
За счёт удачного выступления на прошлом мэйджоре в финальную часть уже попали самые известные русскоязычные команды: AVANGAR начнет с первого этапа, а NAVI со второго. На кону – ещё две с половиной путёвки, так как бронзовый призёр этого турнира отправится в стыковой турнир.
Основными соперниками forZe готовы стать Team Spirit – единственная команда отборов, которая до этого уже играла на первенстве мира. Фаворитами в борьбе за третье место в отсутствии Vega Squadron и Winstrike (что является полной неожиданностью), стала белорусская команда Nemiga, противостоять которой будет молодёжный состав Gambit и Unique Team.
Когда: 24-28 июня
Призовой фонд: $50 тыс.
Кубок мира по Fortnite
Всего за два года Fortnite ворвалась в топы «королевских битв», и сейчас поколение молодых геймеров готовится к чемпионату мира с рекордным призовым фондом в $ 30 млн. Каждый игрок получит минимум $ 50 тыс., а победитель одиночного турнира увезёт с собой $ 3 млн! Это событие уже сравнивают с первым The International по Dota 2: тогда, в 2011 году, даже один миллион выглядел сумасшедшей суммой.
Fortnite World Cup – наступившее будущее киберспорта. В чемпионате мира по дисциплине за бешеные даже для перегретой инвестициями сферы будут сражаться игроки, средний возраст которых не превышает и 17 лет!
Самому возрастному — 24, а пятерым – всего 13. К слову, главная надежда российского Fortnite Марк Letw1k3 Данилов старше рекордсменов лишь на год, ему 14. Марк и его партнёр по Gambit Esports Ян fwexY Каур сыграют не только в одиночном, но и парном режиме.
В дуэтах СНГ также представят Джамал Jamside Сайдаев и белорус Артур 7ssk7 Кюршин из Virtus.pro. Фаворитами турнира считают американских игроков, но дисциплина Fortnite крайне непредсказуема, и у наших ребят достаточно шансов на успех.
Когда: 26-28 июля.
Призовой фонд: $ 30 млн.
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