«Мы платим за тест вещей для Valve. Но тот, кто это придумал — гений»

Роман впервые работает в качестве комментатора на EPICENTER Major, мы встретились с ним в холле ЦСКА Арены, чтобы поговорить о DPC-сезоне, целесообразности данной системы и предстоящих квалификациях. Помимо этого, мы всё-таки спросили про ситуацию с Себастианом Ceb Дебсом, да и «шашки» не обошли стороной наш разговор.

– Вы впервые работаете на EPICENTER. Что вам напоминает этот турнир?

– В целом немного похоже на один из The International, который проходил в «Ки-Арена». Кажется, пятый или шестой. Что по антуражу, что по наполнению самой сцены, очень напоминает. Я очень доволен, что наконец-то удалось здесь побывать.



Сцена очень интересно смотрится, вся эта тема со светом, с маппингом. Если говорить о минусах, в первый день из-за большого количества света экраны были чуть засвечены – но это быстро поправили, и стало намного приятнее.



– Лучшая сцена, которую вы видели?

– Наверное, на The International. Там делают упор в интерактивные темы на стриме, дополненная реальность, но в то же время очень много наполнения для зрителей в зале. Вспышки First blood, Walrus Punch на весь зал, срабатывание разных ультов – Poison Nova накрывала зеленой волной, и так далее. Очень круто.



– Дайте пару универсальных советов, как сделать турнир по Dota 2 однозначно лучше.

– Максимально большой экран и качественная картинка – остальное практически неважно, потому что люди приходят посмотреть Доту. И было бы неплохо иметь какое-то наполнение между играми. Какие-то стенды, приглашение воркшоперов, косплееров – что-то такое, чем бы люди занимались между матчами. Не везде этому уделяют достаточно внимания.

– Как вы считаете, DPC-система показала себя лучше или хуже, чем в прошлом году?

– Однозначно лучше. Достаточно справедливая система получилась в итоге по распределению мест на TI – действительно сильнейшие команды по ходу сезона отобрались, и вопросов к ним никаких нет. И очень круто получилось с матчем The Alliance и Gambit, когда команды против друг друга воевали за последний инвайт. Да, это не заслуга системы, но вышло здорово.



Также хорошо, что разгрузили расписание для организаторов, которые получили возможность спокойно проводить не-DPC ивенты. В прошлом году у нас было 22 турнира суммарно, а сейчас 5+5, все намного проще и понятнее.



– А вот команды, кажется, не очень довольны.

– Мне кажется, нужно вводить приглашения для финалистов предыдущих турниров. Потому что, когда Virtus.pro, Team Secret и EG играют все квалификации подряд, это просто нечестно. Топовые команды гарантированно выходят из этих отборов, а команды рангом ниже не получают даже шанса.



– Видели ли вы блог ppd про майноры? Он писал, что по сути это те же квалификации, да и зрителей мало собирают...

– Мало собирают, да. Но что-то такого типа должно быть. Не все турниры должны быть мейджорами и не все должны быть The International. Это скучно, и система так не работает. Должны быть турниры послабее и посильнее – кому-то это нравится, кому-то нет, но так работает жизнь.



– Как считаете, насколько велика пропасть между топовыми командами и тир-2? Как ее можно исправить?

– Если мы посмотрим на условных The Alliance, которые отобрались на The International, то мне кажется, что из ста матчей с топ-4 командами мира они бы взяли от силы пару карт. Если бы те серьёзно играли.



— Как с этим справляться?

-Нужны хорошие тренеры, нужно видение идеи. Очень часто бывает, что ребята хорошо играют, хорошо нажимают кнопки, но у них нет плана на мид-гейм. Выиграл линию – а для чего? Как этим пользоваться? Нужно ли это было делать вообще или стоило проиграть, чтобы выиграть в другом месте?



Все эти вещи очень важно планировать заранее. Для этого должен быть либо мегамозг внутри команды, либо тренер. При том даже у топовых игроков типа Puppey есть тренер за спиной, который даёт свой взгляд со стороны. Это очень правильно.

– Пару слов об отборочных. Они стартуют уже через пару дней, кто для вас главный фаворит СНГ-квалификаций?

– Gambit и NaVi. Это две команды, которые могут бороться за место на TI.



– А как же Winstrike?

– Мне кажется, сейчас это очень морально-зависимая команда. Это в целом нормально, но над этим стоит работать. Чтобы будущие результаты не так сильно зависели от ваших неудач.



– Есть уже какие-то ожидания от финальной части The International?

– Во-первых, там будет очень крутой Secret Shop, потому что китайцы очень любят все эти «шмоточки» – как и я. Это про личное. А так – когда мы были на Shanghai Major, все было в целом неплохо: арена смотрелась очень ярко, хороший формат проведения, экраны в 360.



— Как думаете, ждать нам каких-нибудь нововведений?

— Не знаю. Я очень сильно надеюсь, что Valve когда-то дойдут до VR, и можно будет сесть на диван, надеть шлем и перенестись в Mercedes-Benz Arena или в Key-Arena.



– Еще на TI должна окончательно разрешиться ситуация с Ceb. Как должны поступить Valve?

– Для начала они должны отреагировать – пока они лишь обещали свод правил. Всем немного поднадоело, что некоторые люди позволяют себе определённые высказывания; я не против, но человек должен понимать, что это может иметь последствия.



Тот же Ceb сразу понял, что сморозил глупость – и повёл себя правильно, принес всем извинения, пытался со всеми пообщаться. Но такого должно быть по минимуму – когда ты становишься публичной персоной, нужно внимательнее следить за собой.



Что нужно? Хотя бы какой-то минимальный регламент. Я понимаю, что Valve не хотят следовать примеру Riot Games или Blizzard, где игрок за малейший косяк отправляется в бан чуть ли не пожизненно. Это очень плохо. Но какие-то меры должны быть.



– Но ведь киберспорт постоянно становится более профессиональным. Вам не кажется, что таких вещей будет все больше?

– Будет. Но это же драма, это интересно (смеется).



– Последнее про The International. Где должен пройти TI10?

– Значит, юбилейный десятый The International должен пройти на GamesCom в Германии, в павильоне на 200 человек. С призовым в $1,600,000. Это будет красиво (смеется). Если же серьезно, то учитывая, что они уже начали путешествовать, предполагаю, что где-то в Европе.

– Какой у вас уровень Battle Pass?

– Не такой высокий, где-то 140.



– Вы не очень довольны тем, что добавили Valve?

– Нет, я просто хочу дождаться, пока выйдут все бонусы. Я посмотрю, как это всё выглядит и после этого решу, стоит ли донатить ещё…



– Но пока Battle Pass не лучше, чем в том году?

– Нет, он волшебный! Тренерская фича очень крутая тема, которую я у себя на стримах использую постоянно. У меня тренерский рейтинг – 16,500 за 60 игр, я очень доволен. По мне это один из лучших Battle Pass за последние несколько лет.



– Давайте назовем три главных фишки, за которые его стоит купить. Про тренерство мы уже выяснили…

– Возможность добавления игроков в чёрный список, чтобы больше не попадаться с ними в играх. Говорят, это не очень хорошо работает, но хотя бы это есть. И косметика хорошая – уже в первом сундуке интересные предметы, мне понравилось.

– А вам не кажется, что «шмоток» стало слишком уж много?

– А вот об этом надо было думать лет пять назад, когда Valve начинали эту манию с «имморталками». Они сами похоронили рынок косметики. Если вспомнить, раньше у каждой «рарки» или «анкоммонки» была своя ценность. Сейчас же либо вещь качества Immortal, либо нет – на остальное плевать.



– В компендиум стоит вставлять такие вещи, как поиск по ролям, чёрный список, искатель групп? Получается, что они тестят свои функции за деньги.

– Да, они просто тестят свои функции за деньги. Тот, кто это придумал, Гейб или кто-то еще – он просто гений (смеется). Мы платим за тест вещей для Valve. Хотя обычно тестерам платят, чтобы они проверили и сказали, что не так. Ну, меня это не ущемляет – это же не единственная вещь в Battle Pass.



– Хорошо, функции оставим. А вот Dota Plus – не облегчение игры за деньги?

– Да нет. Я очень сильно переживал, когда это только презентовали – думал, что будет очень сильно помогать. Пока что Dota Plus очень сильно не помогает. Когда начнет, тогда стоит волноваться, а сейчас ассистент работает так себе.

– Пару слов о «шахматах».

– Auto Chess я запустил один раз на телефоне, и мне не очень понравилось. В Underlords я сыграл партий шесть, тоже на телефоне – мне кажется, что она в целом не очень компьютерная. Для меня это игра, в которую можно залипнуть на полчаса-час, но «шахматомании» я за собой не замечал.



Может, потому что в последнее время мне перестали нравиться рандомные игры. Я отказался от всех таких – сейчас играю в Dota 2, Quake, что-то еще такого типа. В то же время Hearthstone, Artifact и другие такого типа я выбросил. Просто очень сильно горит.

– Auto Chess – игра на несколько лет?

– Нет, скорее просто «прожигалка» времени. Киберспорт из этого сделать вряд ли выйдет, так как игра тяжела для наблюдения. А если сложно смотреть, значит, зрителей будет мало. Киберспорт нет, но как убийца времени – отличный вариант.



Я обычно редко ошибаюсь в подобных прогнозах по циклу жизни компьютерных игр – в свое время писал и про Apex Legends, и про Artifact. Все смеялись, а потом оказалось, что я был прав.



– Тогда каков ваш прогноз по поводу Dota 2?

– Когда ее перестанут поддерживать так, как сейчас. Valve могут выпустить Dota 3, на новом движке, с новыми фишками – и она будет популярна даже через 10-15 лет.



Dota 2 – возможно лучшая игра в мире как таковая. Такого количества гибкости, разнообразия вариантов больше нигде нет. При этом я бы не сказал, что она запредельно сложная для игрока среднего уровня. Можно не трайхардить в ранкеде, а зайти в обычный режим или Turbo, просто расслабиться и получать удовольствие.