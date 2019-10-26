«Это преступление». Лучшие российские игроки разрывают свои миллионные контракты

Вчера геймеров ждал один главных релизов осени – новая версия шутера Call of Duty: Modern Warfare. Разработчики здорово поработали с графикой и порадовали игроков по-настоящему крутым онлайн-режимом, однако русскоязычные пользователи с опасением ждали деталей о сюжете.



Впрочем, инсайды (хотя их было не так много) уже тревожили. Игровые журналисты рассказывали о химической атаке русских солдат на сирийскую деревню или использовании запрещённого «белого фосфора». Из сюжета вроде как вырезались моменты, которые могли бы задеть россиян – хотя кое-что всё-таки осталось.

Новая Call of Duty не выйдет в России. Виновата политика Авторы американского шутера вновь перегнули палку.

Серия игр Call of Duty ранее уже представляли Россию в плохом свете и, как кажется, была готова сделать это ещё раз. «В нашей игре есть хорошие американцы и плохие американцы, хорошие русские и плохие русские», – оправдывались авторы. Сюжет до релиза, впрочем, раскрывать разработчики не спешили. Как оказалось, не напрасно.

Вот, к примеру, скриншот, на котором «Русский солдат 5» казнит гражданских. Или крайне противоречивая цитата из числа тех, которые появляются на экране во время загрузки. Её автор Фата Карим якобы не видит разницы между российской армией и Аль-Каталой (намёк на запрещённую в России террористическую организацию) – для него «они все террористы».

Одной из локаций новой части Call of Duty станет Санкт-Петербург. В этой миссий вам придётся вести погоню за злодеем по улочкам города, а затем отрываться от ДПС на их же машине – в то же время пытаясь не стрелять по гражданским и детям. И если по отдельности все эти моменты не кажутся чем-то серьёзным, в комплексе сюжет игры представляет нашу армию как безжалостных убийц, готовых выполнить самый жестокий приказ.



Надо отметить, что в русской версии авторы попытались максимально сгладить углы. Например, вместо «русских солдат» в диалогах рассказывают о «людях Баркова», одного из главных злодеев игры. Санкт-Петербург заменили на Санкт-Петроград, а скандально известные «белые каски» для нас стали зелёными – разработчики просто перекрасили их в русскоязычном варианте игры.

Кроме всего прочего, авторам ещё и не повезло. Игра вышла в день трагедии в Забайкальском крае – там солдат-срочник расстрелял восемь сослуживцев. Из-за этого компании Activision пришлось свернуть все промо-акции, посвящённые выходу игры в России. Популярные стримеры в один момент прекратили трансляции по Call of Duty, а сайт турнира по игре был закрыт.



Впрочем, некоторые отказались принимать деньги разработчиков по другим причинам. Известный стример Илья Maddyson Давыдов после знакомства с сюжетом высказался весьма категорично: «Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны это террористы – это надо быть полным уродом».

Илья также попросил вычеркнуть его имя с любых сайтов, связанных с игрой и выразил уверенность, что Call of Duty: Modern Warfare стоит запретить к продаже в России. Он такой не один – чуть ранее блогер Артур BlackSilverUFA также попросил не связывать его имя с новой игрой. Завершат ли сотрудничество с разработчиками другие стримеры и блогеры, пока неизвестно.

Старт CoD вышел явно не таким, каким видели его авторы. Российские лидеры мнений и обычные геймеры раскритиковали игру, промо-компания была провалена из-за спорного сюжета и трагедии в Забайкалье. На Западе пользователи также столкнулись с рядом проблем, но уже игрового характера.



Оценка пользователей на Metacritic вряд ли радует авторов, сейчас это 6.1/10. Во многом это происходит из-за нулей от российских пользователей, недовольных политическими пристрастиями Activision (около 40% отзывов оказались негативными). Впрочем, западные эксперты оценили Call of Duty намного выше – 86 из 100.