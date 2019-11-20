Геймеры ненавидят друзей, играющих в «Звёздные войны». А проблема в них самих

Фанаты «Звёздных войн» дождались! Пару дней назад вышла новая игра Star Wars Jedi: Fallen Order по мотивам любимой вселенной. По сюжету действия которого разворачиваются после событий третьего эпизода фильма («Месть ситхов»), молодой падаван по имени Кэл Кестис должен закончить обучение и овладеть световым мечом.

И игроки, и критики оценили новинку достаточно высоко – Metacritic показывает 8.3 и 84 соответственно. Несмотря на ряд ошибок и недочётов, Fallen Order геймерам очень понравилась. Зато позже оказалось, что другим игрокам «Звёздные войны» только мешают – хотя некоторые даже не подозревали о её релизе. Волшебным образом из-за Fallen Order возникают ошибки в другой игре.

Речь о Apex Legends – игре в жанре «королевской битвы» от того же разработчика Electronic Arts. В день выхода новой Star Wars Jedi любимая игра вдруг начала закрываться без видимых причин. Тогда геймеры даже подумать не могли, что эти два события каким-то образом могут быть связаны.



Зато пользователи быстро смогли определить, что проблемы связаны со списком друзей. Чтобы спокойно поиграть, на форумах предлагали удалить всех друзей. Потом оказалось, что пятерых можно оставить – но работало это не во всех случаях. Да и сама идея геймеров не порадовала, ведь поиграть со знакомыми в одной команде в Apex и другие игры становилось труднее.



Чуть позже выяснилось: Apex Legends «вылетает», только если ваши друзья играют в Star Wars. Самое интересное, что обе игры сделала одна компания. Пользователи также заметили, что в «королевской битве» от EA рекламировали новые «Звёздные войны». Теперь получается, что запускать их не стоит, чтобы не подставлять друзей из числа поклонников другой игры.

Некоторые в шутку предположили, что разработчикам из отдела Apex Legends не понравилось излишнее внимание к другой игре – и таким способом они решили намекнуть, что лучше выбрать «королевскую битву». Это было бы даже логично, если бы игры сделали разные компании, или они представляли бы похожие жанры.

Тут же речь может идти скорее о программной ошибке, тем более что некоторые игроки вспомнили о похожих случаях с другими играми от EA. Но представить, как такая ошибка могла появиться преднамеренно, довольно трудно. Может, в дело всё-таки вмешались личные счёты между работниками разных подразделений большой корпорации?