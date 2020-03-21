Как начать играть в «Тарков» и сохранить себе нервы

«Побег из Таркова» — игра не для всех. Она не прощает ошибок и сталкивает игрока с трудностями в первые же минуты игры. Как безболезненно войти в «Тарков» и сохранить самообладание в любой ситуации? За помощью мы обратились к двум опытным игрокам, которые рассказали нам, с чего нужно начинать новичкам, и как им быстро освоиться в этой игре.

Не ходите на локацию «Завод» в первые минуты игры

«Завод» — очень компактная и маленькая карта, а плотность «населения» в ней бойцов ЧВК, челоботов (название людей, которые выходят в рейд за побочных персонажей, которых называют в игре Дикими, — Прим. ред.) и ботов настолько высока, что из-за незнания карты, респаунов игроков и ботов ваш шанс выйти живым с «Завода» будет очень низким.

Изучите локации

Для начала изучите все локации в игре. Можно начать с одной, а уже дальше идти к следующим. Обязательно изучите места лута, респаунов, выходы за ЧВК и челоботов. В начале пути мы бы посоветовали ходить на локацию «Таможня». Во-первых, эта карта большая. Разного лута на ней — много, а места боёв ЧВК (частных военных корпораций, — Прим. ред.) можно легко обойти. Да и первые квесты в игре выдают именно на «Таможне».



Ещё одна локация, на которую стоит иногда выбираться, — это «Развязка». Это самая доходная локация для фарма. На ней полно лута, который необходим для развития убежища и прокачки умений. Тем самым вы можете сократить «кулдаун» Диких и получить, например, бонус в торговле.

Играйте на старте в оффлайне

В оффлайне не так интересно играть, как в онлайне, но там проще изучить локации, обозначения на карте, и понять поведение ботов, при этом не опасаясь потерять свой «дорогой» лут.

Играйте почаще за Диких

Дикие — это местные жители «Таркова», которые решили стать бандитами. Главное, что, играя за Дикого, если вы умрёте в рейде, то не потеряете ничего из вещей вашего основного героя. А если выживите, то перенесёте найденный лут в схрон вашего главного персонажа. Дикий — это своего рода «рабочая лошадка». Пробежался по карте, собрал разный лут и продал его.

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Играйте в ночных рейдах

В темноте легче всего заметить Диких. Да, обычных людей ночью не так хорошо видно, зато Дикие палятся, как говорится, за три километра, так как с наступлением темноты они врубают фонарь. Именно поэтому мы рекомендуем выполнять квесты по уничтожению Диких в ночное время суток.

Умейте слушать и слышать врага

Противника можно не увидеть, но вы всегда его сможете услышать. Умение хорошо слышать — это 80% успеха в этой игре. Прежде чем играть в «Тарков», обзаведитесь качественной гарнитурой.

Перед выходом в рейд определитесь с целью

При выходе в рейд чётко понимайте, что вам нужно. Либо вы идёте лутать всё, что плохо лежит, либо вы идёте убить игрока, который обзавёлся лутом, чтобы забрать у него всё, что он нашёл, либо вы идёте выполнять определённый квест. В дальнейшем, когда схрон «разжиреет», недостатка в деньгах и опыте не будет, тогда вы сможете совместить все цели вместе.

Обратитесь к Шерпам

Шерпы — это активные игроки, которые помогают новичкам освоиться в суровом мире «Таркова». Не бойтесь обращаться к таким игрокам, чтобы получить знания по карте. Не бегайте за их спиной с целью обчистить убитых для набивки своего рюкзака.

Шерп уже всё знает и умеет, а вам надо перенимать опыт и учиться. Понятно, что за один рейд всю локацию не выучить, но запомнить ключевые места — вполне реально.

Стреляйте по ботам не прицеливаясь

Старайтесь первое время стрелять по ботам от бедра. Да, боты будут вас убивать, но вы ничего не теряете, а приобретаете навык стрельбы, который пригодится вам в будущем. Иногда противника быстрее убить не прицеливаясь, так как его можно встретить в самых неожиданных местах.

Используйте бартер для заработка

Бартер — хороший инструмент для заработка. Всё стандартно: покупаете дешевле — продаёте подороже. Изучайте барахолку и торгуйте бартерными предметами. Вы можете покупать флешки на барахолке за 54-57 тысяч рублей и тут же продавать их миротворцу уже за 63 тысячи рублей.