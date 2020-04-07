Тюнингованная «семёрка» и кибергопник. Косплей на Россию будущего

Вдохновлённый фильмами «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах» российский художник Евгений Зубков создал удивительно реалистичные работы, посвящённые России будущего. А на прошлой неделе художник представил коллаборацию с Delivery Club — постапокалиптическую вселенную, в которой курьеры стали последним связующим звеном между изолированными убежищами. Мы отобрали лучшие работы художника, мимо которых пройти невозможно.
Евгений родился 11 февраля 1995 года. Проживает в Санкт-Петербурге. Закончил Южный федеральный университет по направлению «графический дизайн». Художник попробовал себя в разных направлениях, включая стрит-арт, цифровой рисунок и леттеринг. В интервью журналу «Мир Фантастики» рассказал, что хотел бы создавать концепт-арты и постеры для кино: «Люди довольно часто писали мне, что было бы круто увидеть мои работы в таком проекте, как «Любовь, смерть и роботы» от Netflix. Думаю, в будущем это даже может стать реальностью. А если говорить о конкретных фантастических вселенных, то на ум сразу приходит Marvel», — заявил художник.
Около трёх лет художник создавал коллажи в 2D Among Us, которые совмещали поп-культурные образы с серой обыденностью. Именно тогда у него родилась идея по созданию киберпанковой вселенной. Так появились три самобытных и популярных проекта — Russia 2046, Russia 2077 (привет Cyberpunk 2077) и CARBONGRAD 1999 — одна из самых известных его работ.
Помимо фильмов, вдохновителем Евгения стал Симон Сталенхаг — художник и дизайнер, мастер футуристических пейзажей и сюжетов. И это заметно невооружённым взглядом, ведь Симон первым начал мешать настоящее с технологичным будущим. Впоследствии Евгений даже превзошёл своего учителя. Только посмотрите на работы Симона. Узнаёте тот же стиль?
В Russia 2046 можно увидеть оборудованный сарай в ферму для майнинга, прогуливающуюся семью по улочкам своего городка в VR-очках, и трамвай, зависший в воздухе.
В Russia 2077 технологии окончательно изменили города. Как вам ВАЗ 2107 с антигравитационными двигателями?
У стариков выросли робо-руки. Обратите внимание на раздолбанные дороги и надпись: 15 октября 2077 года будет произведено отключение воды.
Эмодзи заменили настоящие эмоции при живом общении.
Что только не придумают, чтобы не строить дороги!
Посылки бережно разгружаются людьми и дронами. Это точно Почта России?
После Russia 2077 вышла подборка артов Carbongrad 1999. В дословном переводе Carbon grad — «разновидность углерода». Но автор заложил в название двойной смысл. Carbongrad — это отсылка к советским городам, которые были названы в честь градообразующих предприятий.
Милиционер наблюдает прибытие двух крейсеров на фоне тюнингованной «семёрки».
На стене изображено фото Алисы Селезнёвой — героини фильма «Гостья из будущего». А рядом с компьютером стоит роботизированный заяц из мультфильма «Ну, погоди!». Выглядит устрашающе.
При просмотре этого фото вспоминаются слова из фильма «Приключения Электроника»: «позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек».
После успеха проектов автор снискал популярность и среди рекламодателей. Он начал делать коллаборации с известными корпорациями и компаниями. В июле 2019 года Евгений представил коллаборацию с сервисом по заказу такси «Ситимобил».
Далее был представлен совместный проект с Mail.Ru — «Квантовая Почта».
А в начале апреля вышла коллаборация с Delivery Club, которая собрала на основном посте свыше миллиона просмотров. Когда даже в погибающем мире не можешь отказаться от фастфуда.
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