Авторы «Сёгуна» с Хироюки Санадой готовят продолжение сериала — СМИ

Как сообщает издание Deadline, японский актёр Хироюки Санада подписал новый договор с телеканалом FX на участие в продолжении сериала «Сёгун». Будет это второй сезон, приквел или спин-офф популярнейшего шоу, пока неизвестно.

Журналисты отмечают, что потенциальный выход продолжения всё ещё обсуждается. Очень важную роль в обсуждении играет то, что FX может отправить «Сёгун» на «Эмми»-2024 в качестве мини-сериала — этого статуса проект лишится, если всё же получит второй сезон. В этом случае экранизации романа Джеймса Клавелла придётся бороться с драматическими шоу, где конкуренции будет куда меньше.

Ситуация наверняка разрешится в ближайшие недели, когда кабельные сети и стриминги отправятся своих кандидатов в те или иные категории. Интересно, что создатели «Сёгуна» Рэйчел Кондо и Джастин Маркс ранее отказывались работать над вторым сезоном — они планировали закончить сериал там, где завершается книга.