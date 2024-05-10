Фильм «Претенденты» с Зендеей выйдет в онлайне 17 мая — СМИ

Как сообщает портал When To Stream, кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer выбрала дату выхода фильма «Претенденты» в онлайне. Драму с Зендеей («Дюна») можно будет посмотреть в различных цифровых сервисах уже 17 мая.

Таким образом, лента Луки Гуаданьино станет доступна на стриминговых сервисах спустя три недели после выхода в прокате. Лента вышла в мировых кинотеатрах 26 апреля и за несколько недель заработала чуть больше $ 55 млн при бюджете в $ 50 млн.

«Претенденты» рассказывают о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает. Вместе с Зендеей в фильме сыграли Джош О'Коннор («Божья земля») и Майк Фейст («Иллюзия»)