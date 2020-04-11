Русская красавица, ставшая прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3 Remake

Главная героиня игры Resident Evil 3 Remake Джилл Валентайн является прототипом русской модели Александры Зотовой. Capcom целенаправленно выбирала модель, чьи черты лица были бы схожи с Миллой Йовович, остановив свой выбор на Александре.



Разработчики устраивали мировой кастинг: рассматривали больше шестиста человек, а претендентами на роль Джилл Валентайн были в том числе известные топ-модели. Кастинг проходил в несколько этапов. На одном из этапов девушек попросили сделать тематические фото.

Милла Йовович (слева) и Александра Зотова

Александра вспоминает: «Нас попросили надеть высокие ботинки, мой одногруппник дал мне берцы, и я оделась в стиле Джилл. После этого начала позировать с пистолетом. Мы отправили видео и фото, и меня утвердили». Разработчики не трогали тело, а срисовали только лицо девушки. Съёмки продлились всего один день. После анонса поклонники Саши буквально взорвали ей «Инстаграм» сообщениями. Многие её поддерживали и поздравляли, но нашлись и те, кто не поверил в то, что она стала прототипом Джилл Валентайн. Даже спустя время находятся люди, которые говорят, что модель не похожа на свой игровой прототип, и видят в Джилл Валентайн лицо не Саши Зотовой, а Миллы Йовович. Мол, как бы разработчики не старались скрыть свою любовь к Милле — в конечном итоге получилась всё равно она.

24-летняя Александра родилась в городе Серпухове. Работает в модельном бизнесе, куда попала по чистой случайности. Девушка рассказывает, что когда ей было 14 лет, то на неё вышел агент и предложил ей встретиться. Но девушка не спешила связывать свою жизнь с профессией модели. Саша занималась в хореографическом кружке, где показывала неплохие результаты, занимая призовые места на городских и межрегиональных танцевальных соревнованиях.

После окончания школы поступила в московский университет международных отношений на инженера нефтегазовой отрасли. На третьем курсе, на одном из танцевальных конкурсов, её вновь заметили: представитель известного модельного агентства предложил ей поучаствовать в профессиональной съёмке, и на этот раз Саша не отказала. Как выяснится позже, девушка не прогадала с выбором профессии: она довольно быстро обрела популярность в модельном бизнесе, получив хорошие контракты от известных мировых рекламных брендов. Её фотографии украшают обложки известных российских и зарубежных глянцевых журналов.

В начале 2020 года Александра стала участницей седьмого сезона программы «Холостяк» на ТНТ. Но зачем успешной и известной девушке светиться в «телике»? Как говорится, дополнительный пиар лишним не будет. По словам самой девушки, она пришла на проект, чтобы заполучить «сердце» Антона Криворотова — одного из самых успешных стоматологов-ортопедов в России. Ещё в декабре 2019 года в интервью Love Radio девушка призналась, что у неё есть парень. Но теперь она, видимо, свободна. Саша никогда не была замужем и не имеет детей.

У девушки стройная фигура и идеальные черты лица — при росте в 182 сантиметра она весит 60 килограмм. Саша придерживается строгой диеты и посещает фитнес-зал. При этом она не любит часто краситься в обычной жизни и предпочитает носить простые, но удобные наряды.

На этой неделе девушка показала своим подписчикам, как играет в Resident Evil 3 Remake. Она честно призналась, что не запускала видеоигры в течение 13 лет: «Впервые играю в Resident Evil и, блин, это очень круто! Постоянное напряжение, нарастающие азарт и интерес, весь спектр эмоций. Специально не стала проходить далеко, хочу сделать стрим в ближайшее время, чтобы вместе с вами изучать всё и пробовать. Последний раз играла в видеоигры лет 13 назад. Поэтому надеюсь на вашу помощь и поддержку. Не судите меня строго», — заявила девушка на своей страничке в «Инстаграме». Александра уже создала YouTube-канал, где планирует выкладывать видео с прохождениями видеоигр. Правда, пока там нет ни одного загруженного ролика.