Для тех, кто обошёл весь «Скайрим». Во что поиграть на слабом ПК

Многие люди часто пропускают хорошие новинки, потому что думают, что старенький компьютер их не потянет. Поэтому продолжают перепроходить ранние игры популярных серий Assassin's Creed, GTA, Prince of Persia. Мы разыскали более современные игры, которые пойдут на слабых ПК.

The Occupation (2019)

Минимальные требования: Windows 7 и выше; процессор: 2.2+ Ghz Dual-Core; NVIDIA Geforce GTX 560; DirectX 11; 7 GB на жёстком диске.

Серая Англия 1980-х. Комплекс Боуман-Карсон выдвигает инициативу по которой все мигранты выгоняются из Соединённого Королевства, а сама иммиграция запрещается. Спорное решение создаёт множество уличных протестов и разбоев.

Посмотреть видео можно на YouTube-канал Gameumentary.

В ночь перед принятием Акта в здании комплекса происходит взрыв, который уносит жизни 23 человек. Виноватым считают одного из сотрудников и противников Акта, иммигранта Алекса Дюбои. Спустя шесть месяцев журналист Харви Миллер проводит своё расследование.

Перед игроком — детективный триллер с многоуровневыми политическими интригами. Это и «симулятор ходьбы», хоть и с элементами immersive sim. Игроку нужно решить: подтолкнуть народ к гражданской войне или не брать на себя ответственность. Времени для рассуждений не будет.

Observer (2017)

Минимальные требования: Windows 7, 64x; процессор: Intel Core i3 (3.4 GHz) / AMD A8-7600 (3.1 GHz); 10 GB на жёстком диске; 8 GB ОЗУ; NVIDIA GeForce 660 / AMD R9 270; DirectX 11

Частный детектив Даниэл Лазарски получает неожиданный звонок от пропавшего без вести сына Адама. Отслеженный сигнал приводит в один из забытых властями районов города Кракова. Жильцы многоквартирного дома едва ли могут рассказать друг о друге, если, конечно, захотят говорить. В квартире Адама отец обнаруживает обезглавленное тело неизвестного. Сообщить полиции и вызвать помощь невозможно: без объяснимых причин здание закрывают на карантин.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале IGN.

Разгадывать происходящее и искать виновных будет интереснее, чем в других популярных детективах. Здесь игроку дают путешествовать по сознаниям мёртвых людей и видеть воспоминания со стороны. Атмосферный нуар в стиле «Бегущего по лезвию»: нескончаемый дождь, разруха и угрюмые голоса окружающих.

Grim Fandango Remastered (2015)

Минимальные требования: Windows Vista; процессор: Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz / AMD Athlon II X2 220; 4 GB ОЗУ; AMD Radeon HD 4650 или NVIDIA GeForce 8600 GTS 512MB с 512MB памяти; 4.5 GB на жёстком диске.

Перед игроком открывается загробный мир, причём в ярких красках и звуках. Музыка для Remastered-версии игры 1998 года была специально перезаписана с использованием оркестра.

Здесь существует Департамент смерти, организация, которая распределяет усопших. Агенты этого места, по сути, простые рабочие, которые надевают костюм смерти с косой и забирают людей, когда те умирают. Окружающие — это скелеты: у них нет кожи, волос и глаз. Один из них — добродушный Мануэль Калавера или просто Мэнни, местный туроператор, который занимается распределением и последующим сопровождением.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале GameZine.

Он постоянно наталкивается на грешные души, с кем дела иметь не хочется, уж слишком долго к конечной точке вести. Мэнни пора что-то менять.

В игре есть все качества, за которые принято хвалить: интересный мир, харизматичные персонажи, очаровательный юмор. Это тот редкий случай, когда даже спустя больше двадцати лет восклицаешь «ВАУ!». Некоторые вещи не стареют — это про Grim Fandango.

Alan Wake (2012)

Минимальные требования: Windows XP с пакетом обновления 2; процессор: двухъядерный, Intel (2 ГГц) или AMD (2,8 ГГц); 2 ГБ ОЗУ; видеокарта: с 512 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 10; DirectX 9.0c; 8 ГБ свободного места на жёстком диске.

С любым писателем может случиться «творческий кризис». Именно с ним столкнулся Алан Уэйк. Редактор торопит с выпуском очередной книги, а смена обстановки поможет вернуть вдохновение.

Жена Элис поддерживает любимого и вместе с ним отправляется в окружённый лесом городок Брайт-Фоллс. Пара сняла там уютный домик в отдалении от центра. Однако насладиться плюсами спокойной жизни им было не суждено. Нечто таинственное похищает Элис прямо из дома.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале theRadBrad.

Спустя несколько дней Алан просыпается на отшибе леса, в разбитой машине, и не помнит, как попал туда. Остаётся лишь искать жену и ответы на те странности, что происходят вокруг.

Фанатам культового «Твин-Пикс» и романов Стивена Кинга должно понравиться. Также к игре есть сериал-приквел «Брайт-Фоллс» и клип на песню War группы Poets of the Fall.

Spec Ops: The Line (2012)

Минимальные требования: Windows XP с пакетом обновления 3; процессор: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц или эквивалентный по мощности AMD Athlon 64 X2; 2 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce 8600 или ATI Radeon HD 2600XT (с 256 МБ видеопамяти) DirectX: 9.0; 6 ГБ свободного места на жёстком диске.

Столицу ОАЭ, Дубай, уже полгода засыпают песчаные бури. США посылает отряды помощи при эвакуации населения. На подходе к городу капитана спецподразделения «Дельта» Мартина Уокера и его команду вынуждают вступить в перестрелку между американские военными и вооружёнными дубайцами. Пойти на мирное соглашение обе стороны отказываются.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале GameKiller346.

Чтобы выжить в месиве людей, приходится убивать не глядя, а в печальном результате идёт война всех против всех. Игра лишает всякой надежды на добро и справедливость.

После принятых решений Уокер больше не сможет спокойно жить, убеждая совесть в том, что он лишь выполнял приказ. Это не шутер ради крутой стрельбы. Это то, что раздавит вас морально настолько, что после этого не захочется стрелять в виртуальных людей ещё долгое время.